27 января - лыжный марафон «Сокольи горы»

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Лыжная трасса марафона составляет 20 км. Имеет очень комфортный рельеф для лыжника любого уровня подготовленности. Набор высоты дистанции 50 км 475 м.Дистанции: 50, 30, 10 км.Соревновательный стиль: свободный.Участникам на пунктах питания будет предложено: изотонический напиток, ягодный морс, куриный бульон, сухофрукты. Дистанция 50 км – 9 пунктов питания; 30 км -5 пунктов питания; 10 км-1 пункт питания .Комплексный обед в кафе УСЦ «Чайка» после финиша для участников на 50 и 30 км.Медаль финишера получит каждый участник, закончивший дистанции 50/30/10 кмИндивидуальный номер-майка в подарокПРОГРАММА СОБЫТИЯ08:30 Начало выдачи стартовых пакетов10:20 Открытие зоны старта и получение чипов электронного хронометража10:45 Торжественное открытие лыжного марафона "Сокольи Горы"11:00 Старт 50/30 км11:30 Старт 10 км12:30 Цветочная церемония награждения абсолютных победителей и призеров на дистанции 30 км -женщины13:30 Цветочная церемония награждения абсолютных победителей и призеров на дистанции 50 км - мужчины14:00 Торжественная церемония награждения победителей и призеров лыжного марафона "Сокольи Горы"16:00 Закрытие финиша лыжного марафона "Сокольи Горы"