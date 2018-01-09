27 января - лыжный марафон «Сокольи горы»
9 января 2018 18:04
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Лыжная трасса марафона составляет 20 км. Имеет очень комфортный рельеф для лыжника любого уровня подготовленности. Набор высоты дистанции 50 км 475 м.
Дистанции: 50, 30, 10 км.
Соревновательный стиль: свободный.
Участникам на пунктах питания будет предложено: изотонический напиток, ягодный морс, куриный бульон, сухофрукты. Дистанция 50 км – 9 пунктов питания; 30 км -5 пунктов питания; 10 км-1 пункт питания .
Комплексный обед в кафе УСЦ «Чайка» после финиша для участников на 50 и 30 км.
Медаль финишера получит каждый участник, закончивший дистанции 50/30/10 км
Индивидуальный номер-майка в подарок
ПРОГРАММА СОБЫТИЯ
08:30 Начало выдачи стартовых пакетов
10:20 Открытие зоны старта и получение чипов электронного хронометража
10:45 Торжественное открытие лыжного марафона "Сокольи Горы"
11:00 Старт 50/30 км
11:30 Старт 10 км
12:30 Цветочная церемония награждения абсолютных победителей и призеров на дистанции 30 км -женщины
13:30 Цветочная церемония награждения абсолютных победителей и призеров на дистанции 50 км - мужчины
14:00 Торжественная церемония награждения победителей и призеров лыжного марафона "Сокольи Горы"
16:00 Закрытие финиша лыжного марафона "Сокольи Горы"
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