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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

27 января - лыжный марафон «Сокольи горы»

9 января 2018 18:04
147
Как сообщает russiarunning.com, «Сокольи Горы», благодаря уникальному природному рельефу, это лучшее место в Самаре для прогулок на лыжах и соревнований. Сокольи горы вместе со знаменитыми Жигулевскими горами составляют так называемые Жигулёвские ворота, между которыми проходит основное русло Волги.

Лыжная трасса марафона составляет 20 км. Имеет очень комфортный рельеф для лыжника любого уровня подготовленности. Набор высоты дистанции 50 км 475 м.

Дистанции: 50, 30, 10 км.

Соревновательный стиль: свободный.

Участникам на пунктах питания будет предложено: изотонический напиток, ягодный морс, куриный бульон, сухофрукты. Дистанция 50 км – 9 пунктов питания; 30 км -5 пунктов питания; 10 км-1 пункт питания .

Комплексный обед в кафе УСЦ «Чайка» после финиша для участников на 50 и 30 км.

Медаль финишера получит каждый участник, закончивший дистанции 50/30/10 км

Индивидуальный номер-майка в подарок

ПРОГРАММА СОБЫТИЯ

08:30 Начало выдачи стартовых пакетов
10:20 Открытие зоны старта и получение чипов электронного хронометража
10:45 Торжественное открытие лыжного марафона "Сокольи Горы"
11:00 Старт 50/30 км
11:30 Старт 10 км
12:30 Цветочная церемония награждения абсолютных победителей и призеров на дистанции 30 км -женщины
13:30 Цветочная церемония награждения абсолютных победителей и призеров на дистанции 50 км - мужчины
14:00 Торжественная церемония награждения победителей и призеров лыжного марафона "Сокольи Горы"
16:00 Закрытие финиша лыжного марафона "Сокольи Горы" 
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