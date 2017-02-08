42 медали завоевали самарские спортсмены на чемпионате ПФО по ушу

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Соревнуясь в различных дисциплинах ушу, спортсмены сборной из Самары завоевали 8 золотых, 17 серебряных и 17 бронзовых медалей. Одиннадцать юных самарцев в условиях сложнейшей спортивной конкуренции отобрались на следующий соревновательный этап - Чемпионат России по ушу.«За последние годы ребята, занимающиеся в Самарской федерации ушу, очень сильно подтянули свой спортивный уровень. Это подтверждают не только их победы на соревнованиях. Многократный призер соревнований Илья Старостин в прошлом году первым получил звание «кандидат в мастера спорта». До этого в Самаре не было ни одного спортсмена - КМС по ушу», - подчеркнул президент Самарской федерации ушу Александр Лазарев, сообщает пресс-служба Самарской федерации ушу.