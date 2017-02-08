42 медали завоевали самарские спортсмены на чемпионате ПФО по ушу
8 февраля 2017 16:24
106
Соревнуясь в различных дисциплинах ушу, спортсмены сборной из Самары завоевали 8 золотых, 17 серебряных и 17 бронзовых медалей. Одиннадцать юных самарцев в условиях сложнейшей спортивной конкуренции отобрались на следующий соревновательный этап - Чемпионат России по ушу.
«За последние годы ребята, занимающиеся в Самарской федерации ушу, очень сильно подтянули свой спортивный уровень. Это подтверждают не только их победы на соревнованиях. Многократный призер соревнований Илья Старостин в прошлом году первым получил звание «кандидат в мастера спорта». До этого в Самаре не было ни одного спортсмена - КМС по ушу», - подчеркнул президент Самарской федерации ушу Александр Лазарев, сообщает пресс-служба Самарской федерации ушу.
Присоединяйтесь к нам в Twitter, ВКонтакте, Facebook, Google+, Одноклассники, ЖЖ или через RSS, чтобы быть в курсе последних новостей!
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
7 февраля 2017 12:46
Сегодня число заполненных заявок приближается уже к 4500. ЧМ-2018
165
4 февраля 2017 10:46
Министр транспорта РФ Максим Соколов прокомментировал подготовку к ЧМ-2018 в Самаре. ЧМ-2018
365
2 февраля 2017 21:03
Имея на руках FAN ID и билет на игру, зритель сможет получить право на бесплатный проезд, как между городами-организаторами, так и внутри города. Посадка в бесплатные... ЧМ-2018
427
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
5923
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
6408
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
6381
Спорт в регионе
8 февраля 2017 17:08
В XVIII зимней Всемирной Универсиаде принимали участие около 2 000 спортсменов из 58 стран. Соревнования проводились по 12 видам ... Спорт в регионе
60
8 февраля 2017 16:24
Соревнуясь в различных дисциплинах ушу, спортсмены сборной из Самары завоевали 8 золотых, 17 серебряных и 17 бронзовых медалей. Спорт в регионе
106
8 февраля 2017 12:50
Третий, заключительный сбор продлится до 25 февраля. Спорт в регионе
98
8 февраля 2017 12:07
Участие в соревнованиях бесплатное. Спорт в регионе
158
8 февраля 2017 12:00
До этого он играл в турецкой команде. Спорт в регионе
99
7 февраля 2017 19:40
Спорт в регионе
136
7 февраля 2017 19:13Как делать удачные онлайн ставки в букмекерской конторе
Как ни странно, но в последнюю очередь в букмекерской конторе следует рассчитывать на удачу. Ее влияние, безусловно, имеет место быть, но онлайн ставки... Спорт в регионе
38
Видео
12 января 2017 12:55
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина. Здравоохранение
977
11 января 2017 09:18Мэр Тольятти выступил с обращением на видео
Он говорит о главном событии в городе в прошедшем году. Новости Тольятти
651
22 декабря 2016 09:40
Видеоролик опубликовали в соцсетях. Социум
4799
16 декабря 2016 09:50
Всех пятерых подозреваемых стражи порядка задержали одновременно. Криминал
1807
14 декабря 2016 11:59
Видео создали активисты Общероссийского народного фронта. Социум
2377
2 декабря 2016 10:33
Она стала жертвой внезапного мороза. Происшествия
1491
Фоторепортажи
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
1218
11 сентября 2016 21:23
Красочное мероприятие состоялось на набережной. Социум
2381
1 сентября 2016 15:29
Как решить вопрос с хроническим накапливанием долгов за услуги ЖКХ? Мнение участников самарского рынка будет направлено в региональные и федеральные органы... ЖКХ
2170
31 июля 2016 17:42
На набережной состоялась масштабная реконструкция Аккерманского десанта. Социум
11377
30 июля 2016 16:26
Мероприятие прошло в парке "Дружба". Культура
9313
26 июля 2016 14:47
В честь 74-летия Сызранского НПЗ на заводской базе отдыха «Волжская Ривьера» прошел грандиозный праздник. Новости компаний
5708
Мероприятия
Дни рождения
Сегодня день рождения отмечают