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Соревнуясь в различных дисциплинах ушу, спортсмены сборной из Самары завоевали 8 золотых, 17 серебряных и 17 бронзовых медалей.
42 медали завоевали самарские спортсмены на чемпионате ПФО по ушу
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42 медали завоевали самарские спортсмены на чемпионате ПФО по ушу

8 февраля 2017 16:24
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Соревнуясь в различных дисциплинах ушу, спортсмены сборной из Самары завоевали 8 золотых, 17 серебряных и 17 бронзовых медалей.
С 4 по 7 февраля в Казани во Дворце единоборств «Ак Барс» прошли Чемпионат и Первенство ПФО по спортивному и традиционному ушу. Сборная Самарской области заняла 4 общекомандное место среди 9 команд, представляющих Приволжский федеральный округ.

Соревнуясь в различных дисциплинах ушу, спортсмены сборной из Самары завоевали 8 золотых, 17 серебряных и 17 бронзовых медалей. Одиннадцать юных самарцев в условиях сложнейшей спортивной конкуренции отобрались на следующий соревновательный этап - Чемпионат России по ушу.

«За последние годы ребята, занимающиеся в Самарской федерации ушу, очень сильно подтянули свой спортивный уровень. Это подтверждают не только их победы на соревнованиях. Многократный призер соревнований Илья Старостин в прошлом году первым получил звание «кандидат в мастера спорта». До этого в Самаре не было ни одного спортсмена - КМС по ушу», - подчеркнул президент Самарской федерации ушу Александр Лазарев, сообщает пресс-служба Самарской федерации ушу.
 
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