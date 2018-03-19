24 марта в Самаре в спортивном комплексе «МТЛ Арена» состоится «Единый день ГТО»

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Единый день ГТО начнется в 10:00 с финального этапа соревнований среди команд дошкольных образовательных учреждений г.о. Самара. Команды, сформированные из детей 6-7 лет, примут участие в многоборье ГТО, а также в эстафете «Полоса препятствий ГТО».С 14:00 все жители Самарской области смогут принять участие в выполнении нормативов ГТО – как в тестовом формате, так и официально (для этого требуется заранее подать заявку). С 14:00 до 18:00 в «МТЛ Арене» будут работать интерактивные площадки по мини-гольфу, армрестлингу, ориентированию, настольным играм, а также детские надувные аттракционы. Специалисты областного центра медицинской профилактики проведут для всех желающих экспресс-оценку состояния здоровья. Состоятся конкурсы и розыгрыши призов, среди которых сувенирная продукция с символикой ГТО, а также сертификаты на посещение фитнес-клуба «МТЛ Арена».В рамках мероприятия участникам комплекса ГТО, успешно выполнившим нормативы в 2017 году, торжественно будут вручены знаки отличия, сообщает пресс-служба минспорта Самарской области.