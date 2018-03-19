24 марта в Самаре в спортивном комплексе «МТЛ Арена» состоится «Единый день ГТО»

Я нашел ошибку
Главные новости: 
По статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» возбуждено уголовное дело.
В тольяттинском общежитии дружеское застолье закончилось поножовщиной
В Самаре состоялась ежегодная конференция для партнеров Сбербанка – участников рынка недвижимости «Инновации рынка недвижимости-2018». В мероприятии приняли участие более 120 человек.
«Инновации рынка недвижимости-2018»: Сбербанк провел ежегодную конференцию для партнеров
К президентской избирательной кампании в Самарской области повышенный интерес проявили зарубежные страны. Своих наблюдателей в регион прислали ОБСЕ, страны СНГ, ход выборов отслеживали независимые эксперты, за чистотой и прозрачностью выборов также следил
Дмитрий Азаров: "Рекордное количество наблюдателей работало на избирательных участках"
Сергея Скачкова пригласили выступить в Ульяновске на празднике в честь Дня воссоединения России и Крыма.
В Курумоче экстренно сел самолет Москва – Ульяновск, на котором летел на концертное выступление экс-солист ВИА «Земляне»
По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку.
В Сызранском районе водитель «Subaru Legacy» на "встречке" столкнулся с «Лада Грантой», пострадали два человека
Водитель «Лада Гранты» получил травму спины. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель автомашины «Лада Гранта» находился в состоянии опьянения.
На перекрестке улиц Победы и Матросова в Самаре «Лада Гранта» столкнулась с «Hyundai Elantra» и врезарась в ограждение
6 февраля Грудинин был гостем программы «вДудь». Журналист предложил ему спор: если кандидат наберет менее 15% голосов, он сбреет усы, если больше — Дудь побреется налысо.
Дудь напомнил Грудинину о споре «на усы» по результатам выборов
Конфликт между 82-летним Джигарханяном и 38-летней Цымбалюк-Романовской разгорелся в октябре прошлого года.
Суд арестовал московскую квартиру и 1 млн рублей экс-супруги Джигарханяна
сегодня  Понедельник, 19 марта, 17:55
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -10 °C, Тольятти  -10 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 19/03:
USD 57.49
0.47
EUR 70.81
0.29
Искать
Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

24 марта в Самаре в спортивном комплексе «МТЛ Арена» состоится «Единый день ГТО»

19 марта 2018 14:46
130
В рамках мероприятия все желающие смогут официально или в тестовом режиме выполнить нормативы комплекса, также будут организованы интерактивные спортивные площадки.
24 марта в спортивном комплексе «МТЛ Арена» (Самара, ул. Советской Армии, 253а) состоится акция «Единый день ГТО», посвященная 4-х летию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В рамках мероприятия все желающие смогут официально или в тестовом режиме выполнить нормативы комплекса, также будут организованы интерактивные спортивные площадки.

Единый день ГТО начнется в 10:00 с финального этапа соревнований среди команд дошкольных образовательных учреждений г.о. Самара. Команды, сформированные из детей 6-7 лет, примут участие в многоборье ГТО, а также в эстафете «Полоса препятствий ГТО».

С 14:00 все жители Самарской области смогут принять участие в выполнении нормативов ГТО – как в тестовом формате, так и официально (для этого требуется заранее подать заявку). С 14:00 до 18:00 в «МТЛ Арене» будут работать интерактивные площадки по мини-гольфу, армрестлингу, ориентированию, настольным играм, а также детские надувные аттракционы. Специалисты областного центра медицинской профилактики проведут для всех желающих экспресс-оценку состояния здоровья. Состоятся конкурсы и розыгрыши призов, среди которых сувенирная продукция с символикой ГТО, а также сертификаты на посещение фитнес-клуба «МТЛ Арена».

В рамках мероприятия участникам комплекса ГТО, успешно выполнившим нормативы в 2017 году, торжественно будут вручены знаки отличия, сообщает пресс-служба минспорта Самарской области. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



ЧМ-2018
19 марта 2018  09:29
Самарцы намерены улететь из города на период мундиаля.
Самарцы намерены улететь из города на период мундиаля
В отличие от своих соседей горожане улетают не от футбольного первенства, а в один из его эпицентров. ЧМ-2018
174
17 марта 2018  11:32
На площади Куйбышева в Самаре установят интроскопы для досмотра во время ЧМ-2018 Ожидается, что город посетят около 500 тысяч болельщиков и туристов.
На площади Куйбышева в Самаре установят интроскопы для досмотра во время ЧМ-2018
Ожидается, что город посетят около 500 тысяч болельщиков и туристов. ЧМ-2018
435
16 марта 2018  12:21
Дано разрешение на ввоз в Самару газона из Германии для стадиона к ЧМ-2018
Дано разрешение на ввоз в Самару газона из Германии для стадиона к ЧМ-2018
Разрешение выдали специалисты фитосанитарного отдела Россельхознадзора по Самарской области. ЧМ-2018
362
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7020
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
7563
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7415
Весь список
Спорт в регионе
19 марта 2018  14:46
В рамках мероприятия все желающие смогут официально или в тестовом режиме выполнить нормативы комплекса, также будут организованы интерактивные спортивные площадки.
24 марта в Самаре в спортивном комплексе «МТЛ Арена» состоится «Единый день ГТО»
В рамках мероприятия все желающие смогут официально или в тестовом режиме выполнить нормативы комплекса, также будут организованы интерактивные спортивные... Спорт в регионе
130
19 марта 2018  14:40
В соревнованиях принимали участие около 900 спортсменов из 31 региона РФ.
Спортсмены Самарской области завоевали 30 медалей на чемпионате и первенстве России по кикбоксингу
В соревнованиях принимали участие около 900 спортсменов из 31 региона РФ.   Спорт в регионе
107
19 марта 2018  12:20
Самарский стрелок отличился на чемпионате мира среди студентов
Самарский стрелок отличился на чемпионате мира среди студентов
Он завоевал золото. Спорт в регионе
142
19 марта 2018  11:11
Женская сборная России по гандболу сыграет в Тольятти
Женская сборная России по гандболу сыграет в Тольятти
До начала матча состоится торжественная церемония, посвящённая двадцатилетию гандбольного клуба «Лада». Спорт в регионе
145
19 марта 2018  10:42
В Сызрани прошло открытие нового ФСК с бассейном «Центральный»
В Сызрани прошло открытие нового ФСК с бассейном «Центральный»
На церемонии открытия присутствовал врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. Спорт в регионе
173
18 марта 2018  20:29
Команда завоевала восемь золотых медалей, десять серебряных и шесть бронзовых.
Сборная России заняла второе место в неофициальном зачете на Паралимпиаде в Пхёнчхане
Команда завоевала восемь золотых медалей, десять серебряных и шесть бронзовых.   Спорт в регионе
276
17 марта 2018  19:51
Следующий матч самарцы проведут дома, на стадионе
"Крылья Советов" в гостях победили новосибирскую "Сибирь" - 1:0
Следующий матч самарцы проведут дома, на стадионе "Металлург" "Крылья Советов" будут принимать "Оренбург".  Спорт в регионе
492
Весь список


Видео
12 марта 2018  12:45
Испанский спутник снял «Самара Арену» из космоса: видео Стадион обещают достроить к началу апреля.
Испанский спутник снял «Самара Арену» из космоса: видео
Стадион обещают достроить к началу апреля.
ЧМ-2018
1040
16 февраля 2018  14:00
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году Первое место в рейтинге занял мобильный телефон.
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
732
15 февраля 2018  13:42
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске.
В мире
677
12 февраля 2018  09:29
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila.
Культура
1411
30 января 2018  10:23
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
862
30 января 2018  09:52
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших.
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
947
Весь список

Фоторепортажи
18 февраля 2018  16:34
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
Культура
1555
2 февраля 2018  10:42
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост» Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост»: ФОТО
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
Социум
875
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
4122
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
2345
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2803
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
2689
Весь список

Мероприятия
В Самарской области состоится проверка системы оповещения
24 марта в Самаре в спортивном комплексе «МТЛ Арена» состоится «Единый день ГТО»
21 марта в Самаре состоится праздник «Здравствуй, Навруз!»
Весь список
Популярное
за сегодня

Явку на выборы президента РФ в Самарской области комментируют эксперты

955

Из-за коммунальной аварии затопило улицу Промышленности в Самаре

599

В Самарской области в ДТП с 4 автомашинами погиб человек

484
за неделю

Появилось видео с выходкой Михаила Ефремова в Самаре во время спектакля "Не становись чужим" московского театра "Современник"

3497

Здание автосервиса на Авроре тушили более трех часов (Уточненная)

2592

СМИ узнали о гонораре Михаила Ефремова за главную роль в нашумевшем спектакле «Не становись чужим» в Самаре

2464
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда