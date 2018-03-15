16 марта на базе «Чайка» состоится региональный этап зимнего фестиваля ГТО

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В фестивале примут участие команды, представляющие муниципальные образования Самарской области, сформированные из участников (2 мужчины и 2 женщины) в возрасте от 18 до 49 лет, относящихся к VI-VIII ступеням комплекса ГТО и показавших лучшие результаты на муниципальном этапе.Будут определены победители и призёры командного первенства в зимней комплексной эстафете ГТО и в соревнованиях по перетягиванию каната.Команды, победители и призёры соревнований Фестиваля, награждаются памятными кубками и дипломами министерства спорта Самарской области, а участники команд – медалями.Всем участникам Фестиваля вручается сувенирная продукция министерства спорта Самарской области.Открытие фестиваля состоится 16 марта в 14:00, регистрация команд – с 12:30.Организаторами Фестиваля являются министерство спорта Самарской области и государственное автономное учреждение Самарской области «Организационный центр спортивных мероприятий», сообщает пресс-служба минспорта Самарской области.Фото: rybinskcity.ru