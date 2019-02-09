13-летний самарец Матвей Силаев - победитель Кубка России по парашютному спорту

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Ему не было равных в дисциплине "фристайл".Матвей - многократный призёр соревнований по аэротрубным дисциплинам, призер первенства Европы и России, член юниорской сборной РФ, передает пресс-служба минспорта СО.Фото: пресс-служба минспорта СО