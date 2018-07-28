83-летний пловец из Самарской области намерен поставить рекорд Гиннесса
28 июля 2018 11:12
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Недавно Станислав Федорович Вязовский отметил 83-летие и полон сил для того, чтобы вновь прославить красноярскую землю, став первым жителем района, кто удостоится попасть в Книгу рекордов Гиннесса.
Пловец ежедневно тренируется на реке Сок, проплывая от 3 до 5 км за тренировку.
Уверенность Вязовскому дает его спортивный багаж и желание покорять новые вершины: в 2012 году, когда ему было 77 лет, он переплыл Волгу в районе Самары. Далее успешно выступил на чемпионате мира по плаванию в Казани, став двукратным чемпионом мира, а теперь собирается поставить рекорд Гиннесса, поучаствовав в уникальном open water старте в Нижнем Новгороде, пишет yarnews163.ru.
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