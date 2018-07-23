28 июля стартует фестиваль по пляжным видам спорта "Золотые пески Богатое"

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Организаторы - министерство спорта Самарской области, ГАУ СО «Организационный центр спортивных мероприятий» совместно с администрацией муниципального района Богатовский Самарской области, региональной общественной организацией «Самарская областная федерация футбола» и общественной организацией «Федерация волейбола Самарской области».В программу мероприятия входят соревнования по пляжному футболу и пляжному волейболу. Игры проходят одновременно на 30 волейбольных и 9 футбольных площадках.Команды, занявшие 1,2,3 места, награждаются дипломами. Команда победитель – кубком. Участники команд, занявших 1,2,3 места – дипломами и медалями.В каждой группе пляжного волейбола дипломами награждаются: лучший игрок и самый техничный игрок.В каждой группе пляжного футбола дипломами награждаются: лучший вратарь, лучший защитник, лучший нападающий, лучший игрок, самый техничный игрок и лучший тренер.Открытие - 28 июля в 10:00.ПРОГРАММА:27 июля10.00 - 20.00 – заезд и регистрация предварительно заявившихся иногородних команд.28 июля08.00 - 10.00 – заезд и регистрация предварительно заявившихся команд Самарской области;10.00 - 10.30 – открытие мероприятия;10.30 - 19.30 – игры по пляжному волейболу и пляжному футболу;19.30 - 20.00 – награждение победителей и призёров по результатам первого дня игр;20.00 – 22.00 – культурно - развлекательная программа.29 июля08.00 - 09.00 – зарядка для участников мероприятия;09.00 - 16.00 – продолжение игр по пляжному волейболу и пляжному футболу;16.00 - 16.30 – подведение итогов;16.30 - 17.00 – награждение победителей и призёров по результатам финального дня игр;17.00 - 19.00 – отъезд участников мероприятия, передает пресс-служба минспорта СО.