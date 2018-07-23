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28 июля стартует фестиваль по пляжным видам спорта "Золотые пески Богатое"

23 июля 2018 19:14
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В программу мероприятия входят соревнования по пляжному футболу и пляжному волейболу. Игры проходят одновременно на 30 волейбольных и 9 футбольных площадках.
С 27 по 29 июля в селе Богатое на спортивных площадках на берегу реки Самара в районе озера Сызганское» состоится открытый областной фестиваль по пляжным видам спорта "Золотые пески Богатое".

Организаторы - министерство спорта Самарской области, ГАУ СО «Организационный центр спортивных мероприятий» совместно с администрацией муниципального района Богатовский Самарской области, региональной общественной организацией «Самарская областная федерация футбола» и общественной организацией «Федерация волейбола Самарской области».

В программу мероприятия входят соревнования по пляжному футболу и пляжному волейболу. Игры проходят одновременно на 30 волейбольных и 9 футбольных площадках.

Команды, занявшие 1,2,3 места, награждаются дипломами. Команда победитель – кубком. Участники команд, занявших 1,2,3 места – дипломами и медалями.

В каждой группе пляжного волейбола дипломами награждаются: лучший игрок и самый техничный игрок.

В каждой группе пляжного футбола дипломами награждаются: лучший вратарь, лучший защитник, лучший нападающий, лучший игрок, самый техничный игрок и лучший тренер.

Открытие - 28 июля в 10:00.

ПРОГРАММА:

27 июля 

10.00 - 20.00 – заезд и регистрация предварительно заявившихся иногородних команд.

28 июля

08.00 - 10.00 – заезд и регистрация предварительно заявившихся команд Самарской области;
10.00 - 10.30 – открытие мероприятия;
10.30 - 19.30 – игры по пляжному волейболу и пляжному футболу;
19.30 - 20.00 – награждение победителей и призёров по результатам первого дня игр;
20.00 – 22.00 – культурно - развлекательная программа.

29 июля 

08.00 - 09.00 – зарядка для участников мероприятия;
09.00 - 16.00 – продолжение игр по пляжному волейболу и пляжному футболу;
16.00 - 16.30 – подведение итогов;
16.30 - 17.00 – награждение победителей и призёров по результатам финального дня игр;
17.00 - 19.00 – отъезд участников мероприятия, передает пресс-служба минспорта СО.  
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