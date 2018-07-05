31 июля, после сбора в Австрии, "Крылья Советов" проведут на "Самара Арене" первый матч сезона против московского ЦСКА

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Готовиться к сезону в Австрии "Крылья Советов" будут до 20 июля. Затем команда вернется в Самару. Первый матч в сезоне РПЛ 2018/19 "Крылья Советов" проведут на "Самара Арене" против московского ЦСКА. Эта игра состоится 31 июля.В расположении "Крыльев" в данный момент находится 20 игроков. Это вратари: Евгений Конюхов, Гиорги Лория и Михаил Опарин. Защитники: Али Гаджибеков, Георгий Зотов, Тарас Бурлак, Жозе Надсон, Михаил Тихонов, Никита Чичерин и Владимир Полуяхтов. Полузащитники: Олег Ланин, Евгений Башкиров, Алан Чочиев, Данил Кленкин, Азер Алиев, Денис Ткачук и Срджан Мияйлович. А также нападающие: Сергей Корниленко и Александр Соболев. Также в Австрию с "Крыльями" снова отправился защитник Игорь Калинин из "Краснодара", прошедший с командой первый сбор, передает пресс-служба ФК "КС".Фото: пресс-служба ФК "КС