21 и 25 июля состоится всероссийский фестиваль-регата памяти Владимира Высоцкого

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гонка среди крейсерских яхт состоится 21 июля 2018 года в акватории яхт-клуба «Дружба».Старт в 11.00. Дистанция — около 20 морских миль (в зависимости от ветровых условий).Журналистам, фотографам и операторам яхт-клуб «Дружба» для сопровождения регаты предоставляет водный транспорт. Желающие принять непосредственное участие в гонке, будут распределены по экипажам.гонка среди крейсерских яхт пройдет 25 июля, в день памяти поэта.Дистанция — 2,5 морские мили, акватория Саратовского водохранилища, напротив набережной Самары.В этот день будут разыграны Кубок Федерации парусного спорта России, Переходящий Кубок губернатора, Кубок Самары.Главный приз – сертификат на 30000 рублей, учрежденный «Фордевинд Регатой» из Санкт-Петербурга, – достанется победителю в абсолютном зачете.По завершению гонки состоятся торжественное награждение, вручение призов и концерт самарских музыкантов.Победители Фестиваля-регаты в каждой группе крейсерских яхт награждаются памятными призами и медалями, передает пресс-служба минспорта СО.