17 февраля будут определены сильнейшие школьные баскетбольные команды региона

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Завтра, 17 февраля, в с.Алексеевка пройдет Финал регионального Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» Самарской области сезона 2016/17 гг. За путевку в финал Приволжского федерального округа поборются сильнейшие команды области – из образовательных учреждений Самары, Сызрани, Отрадного, Алексеевки, Клявлино и Хрящевки.Победители Суперфинала получат главный приз соревнований – командную поездку на «Финал четырёх» Евролиги в город Стамбул (Турция).В программу Финала регионального Чемпионата входит не только финальные игры, но и красочные церемонии награждения победителей и призёров, весёлые баскетбольные конкурсы, как для юных баскетболистов, так и для зрителей, специальные викторины с подарками от партнёров Чемпионата, выступления группы поддержки ШБЛ «КЭС- БАСКЕТ» и эксклюзивное прыг-шоу от летающих баскетболистов, пишет Т Плюс.