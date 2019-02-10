12 февраля "Крылья Советов" проведут сразу две игры
10 февраля 2019 17:05
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Матч с латвийским "Спартаком" начнется в 13-00, а игра с казахстанским "Кайсаром" в 17-00 (время самарское).
Обе игры пройдут на поле Gloria Sports Arena (Турция), передает пресс-служба ФК "КС".
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