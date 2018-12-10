14 декабря в Самаре состоится пресс-конференция Хабиба Нурмагомедова

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Как известно, в октябре, после своей громкой победы над Конором Мак-Грегором в поединке за титул чемпиона UFC, Хабиб Нурмагомедов встретился с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым на форуме «Россия – спортивная держава» и пообещал ему вновь приехать в Самару. Звезда мирового микс-файта свое слово сдержал, и в очередной раз станет почетным гостем популярного промоушена «Битва на Волге».Встреча с Нурмагомедовым, как и в предыдущий раз в мае нынешнего года, состоится на фуд-корте самарского торгового комплекса «Амбар» в 18.00. Хабиб очень ответственно подходит к общению со своими поклонниками и готов ответить на любые вопросы из зала. Все желающие смогут поучаствовать в фотосессии и автографсессии с легендой единоборств. Ведущим мероприятия станет лучший российский ринг-анонсер Александр Загорский. Кроме того, в рамках данной встречи с болельщиками и журналистами пройдет официальная церемония взвешивания участников боев «Битвы на Волге-8», а также открытая тренировка с Владимиром Минеевым – еще одним российским микс-файтером, оставившим заметный след в истории смешанных единоборств.А 14 декабря в спортивном комплексе «МТЛ-Арена» эстеты спортивных единоборств смогут насладиться впечатляющим фейерверком профессиональных боев, в которых нет места компромиссам! По причине серьезно возросшего количества поединков организаторы бойцовского шоу перенесли время начала соревнований с 18.00 на 17.00, передает пресс-служба минспорта СО.Фото: пресс-служба минспорта СО