30 декабря на УСЦ «Чайка» состоятся соревнования по лыжным гонкам «Гонка памяти»

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«Гонка памяти» проводится с 1971 года в память об известном самарском лыжнике, мастере спорта СССР и тренере Анатолии Анатольевиче Александрийском, ушедшего из жизни 2 апреля 1971 года в возрасте 33 лет. С 1996 года гонка носит название «Гонка памяти», посвященная спортсменам и тренерам Самарской области.Ежегодно в соревнованиях принимают участие свыше 500 спортсменов из разных регионов страны, почетные гости, ветераны лыжного спорта. Старты проводятся по различным дистанциям (3,5,10,15, 30 км) и возрастным категориям (самая младшая – 15-16 лет, самая старшая – 80+).Старт гонки в 10:00. Церемония открытия – в 11:30, сообщает пресс-служба минспорта СО.Фото: пресс-служба минспорта СО