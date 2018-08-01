11 августа в Самаре состоится всероссийский День физкультурника
1 августа 2018 14:38
44
В Самаре спортивный праздник пройдет на второй очереди набережной Волги.
Начало мероприятия – в 10:00.
В рамках празднования Дня физкультурника на набережной Волги (от Маяковского до Полевого спуска) будут организованы концертно-развлекательная программа, мастер-классы, конкурсы, выставки, соревнования.
Предусмотрена работа интерактивных и спортивных площадок: настольный теннис, бокс, танцы, скалолазание, авиамодельный спорт, восточные единоборства, баскетбол, метание ножей, шахматы, пляжный футбол и многое другое. Все желающие смогут попробовать свои силы в выполнении нормативов комплекса ГТО. На площадке «Детская страна» – бесплатные надувные и прыжковые батуты, веселые старты, развлекательные и интерактивные игры.
В мобильной лаборатории «Выбираю здоровье» можно будет пройти тестирование и оценить состояние здоровья, получить консультацию специалиста.
На главной сцене выступят региональные творческие коллективы, спортивные федерации покажут мастер-классы, будут награждены заслуженные специалисты отрасли физкультуры и спорта Самарской области.
Начало работы спортивных площадок – в 10:00.
Торжественная церемония открытия – 11:00, передает пресс-служба минспорта СО.
Фото: пресс-служба минспорта СО
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
31 июля 2018 10:52
Меньше всего болельщики покупали безалкогольное пиво. ЧМ-2018
253
28 июля 2018 09:57
Оно располагается на ул. Ново-Садовой. ЧМ-2018
447
27 июля 2018 17:40
Дмитрий Азаров отметил, что обеспечение безопасности в дни проведения чемпионата мира в России получило самые высокие оценки президента страны. На... ЧМ-2018
257
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7453
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
7959
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7757
Спорт в регионе
1 августа 2018 14:38
На набережной Волги (от Маяковского до Полевого спуска) будут организованы концертно-развлекательная программа, мастер-классы, конкурсы, выставки,... Спорт в регионе
43
1 августа 2018 01:14
Грубых нарушений общественного порядка, массовых беспорядков и иных чрезвычайных происшествий во время проведения футбольного матча не зафиксировано. Спорт в регионе
472
1 августа 2018 01:06
На 50% вырос интерес к футболу в России по итогам ЧМ-2018. Спорт в регионе
522
31 июля 2018 23:52
Дмитрий Азаров пожелал клубу успехов в следующем матче. Он состоится уже в это воскресенье, 5 августа, на стадионе "Самара Арена". Спорт в регионе
519
31 июля 2018 22:08
Поединок, несмотря на большое количество голевых моментов, в итоге завершился нулевой ничьей. Спорт в регионе
512
31 июля 2018 21:40
Идет второй тайм, счет 0:0. Спорт в регионе
790
31 июля 2018 16:33
Также Дмитрий Лабасов вместе с напарниками Максимом Малышевым и Никитой Мартыновым стал победителем командной гонки среди байдарок. Спорт в регионе
169
Видео
26 июля 2018 11:32
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб. Криминал
502
25 июля 2018 20:35
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
503
22 июля 2018 10:17
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть. Происшествия
993
12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
773
10 июля 2018 09:29
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра. Экология
807
3 июля 2018 12:53
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области. Культура
969
Фоторепортажи
14 июля 2018 22:46
Участники в танце прошли до Струковского сада. Социум
1433
7 июля 2018 21:08
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии. ЧМ-2018
1380
1 июля 2018 08:50
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
3090
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
2160
24 июня 2018 21:18
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка. ЧМ-2018
3312
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
618
Мероприятия