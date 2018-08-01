11 августа в Самаре состоится всероссийский День физкультурника

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В Самаре спортивный праздник пройдет на второй очереди набережной Волги.Начало мероприятия – в 10:00.В рамках празднования Дня физкультурника на набережной Волги (от Маяковского до Полевого спуска) будут организованы концертно-развлекательная программа, мастер-классы, конкурсы, выставки, соревнования.Предусмотрена работа интерактивных и спортивных площадок: настольный теннис, бокс, танцы, скалолазание, авиамодельный спорт, восточные единоборства, баскетбол, метание ножей, шахматы, пляжный футбол и многое другое. Все желающие смогут попробовать свои силы в выполнении нормативов комплекса ГТО. На площадке «Детская страна» – бесплатные надувные и прыжковые батуты, веселые старты, развлекательные и интерактивные игры.В мобильной лаборатории «Выбираю здоровье» можно будет пройти тестирование и оценить состояние здоровья, получить консультацию специалиста.На главной сцене выступят региональные творческие коллективы, спортивные федерации покажут мастер-классы, будут награждены заслуженные специалисты отрасли физкультуры и спорта Самарской области.Начало работы спортивных площадок – в 10:00.Торжественная церемония открытия – 11:00, передает пресс-служба минспорта СО.Фото: пресс-служба минспорта СО