16 августа в Самаре пройдет фестиваль параспорта

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Организатор мероприятия – СГООИК «Ассоциация Десница» с использованием гранта Президента РФ, предоставленного Фондом президентских грантов на реализацию социального проекта «Молодые - молодым».Для ребят будут организованы мастер классы по мини-гольфу, волейболу сидя, баскетболу на колясках, по фигурному вождению на инвалидной коляске и по настольным играм.Ребят ожидает рассказ о каждом виде спорта, знакомства с его правилами и возможность поучаствовать во всём, передает пресс-служба минспорта СО.Фото: пресс-служба минспорта СО