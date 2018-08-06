11 августа в Самаре на набережной от Маяковского до Полевого спуска будет организована спортивно-развлекательная программа
6 августа 2018 14:48
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Спортивные федерации и организации презентуют свои виды спорта, проведут мастер-классы, покажут выступления атлетов.
Можно будет узнать информацию о тренировках, попробовать свои силы, принять участие в соревнованиях и конкурсах и получить сувениры и призы.
Для самых юных физкультурников организуют зоны с бесплатными детскими аттракционами.
Запланированы активности от танцевальных и музыкальных клубов, пройдет легкоатлетический забег и тестовое выполнение испытаний комплекса ГТО.
На мини-футбольных площадках состоится финал городского этапа турнира «Лето с футбольным мячом», а на стритбольных – соревнования «Оранжевый мяч».
На пляже разместятся площадки по футболу, волейболу, теннису, экстремальным и силовым видам спорта, алтимат-фрисби.
А на красавице-Волге пройдет парусная регата.
Учреждения здравоохранения региона предложат самарцам пройти тестирование и оценить состояние здоровья, получить консультацию специалистов.
Также будет работать выставка славянской культуры.
На главной сцене, которая расположится на Чкаловском спуске выступят творческие коллективы, пройдут мастер-классы, награждение заслуженных специалистов отрасли физкультуры и спорта Самарской области.
Торжественная церемония открытия Дня физкультурника в 11.00, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
Фото: пресс-служба департамента информационной политики СО
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