18 августа состоится фестиваль авиационных, технических и военно-прикладных видов спорта в Бобровке
14 августа 2018 17:02
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Организаторы: министерство спорта Самарской области, региональное отделение ДОСААФ России Самарской области, Самарский областной аэроклуб ДОСААФ России
На аэродроме Бобровка посетителей Фестиваля ждет масса впечатлений от авиационного шоу и наземных показательных выступлений.
В программе Фестиваля:
10.15. – 11.00.
- Выступление авиамоделистов: пилотажные авиамодели, кордовой бой; радио бой; радио пилотируемые модели; пилотаж 3D моделей.
- Выступление группы фитнес-аэробики.
- Выступление ансамбля "Волжские казаки".
11.00. - Торжественное открытие фестиваля.
Показательные наземные выступления (11.10. - 13.00)
- 3-й бригады спецназа (г. Тольятти)
- Центра кинологической службы ГУ МВД России по Самарской области
- клуба восточных единоборств «Сатóри»
- клубов славянской культуры «Добрыня» и «Веста»
- молодежно-патриотического движения «Казачий дозор»
- ракетомоделистов
- мотогонщиков ДОСААФ России
- концертная программа:
- м.р. Кинельский
- группа "Бамбоза"
Авиашоу (показательные авиационные выступления) (11.00.- 13.00):
Пролет вертолетов с флагами РФ, Самарской области и ДОСААФ России
Десантирование парашютистов с высоты 1200-1500 м
Демонстрационный полет ретро-самолета ПО-2
Пилотаж одиночный Як-55
Пилотаж пары Як-52
Пилотаж пары Ми-2
Пилотаж одиночный Як-52
Имитация воздушного боя самолетов Як-52 (2 ед.)
Массовый десант с высоты 200 м
Пролет смешанной группы ВС аэроклуба: самолеты Як-52, самолет Ан-2, вертолеты Ми-2, самолет Вильга-35, самолет А-27
С 10 до 15 часов на Фестивале будут работать:
Выставки
- авиационной техники
- техники ДОСААФ России
- техники и вооружения Минобороны (2-я гвардейская армия)
- техники и вооружения Росгвардии
- ретро-автомобилей
- спортивных мотоциклов
- судомоделей
- автомоделей
- авиамоделей (кордовые)
- авиамоделей 3D
- Союза радиолюбителей России
Площадки
- исторической реконструкции (немецкий танк "Тигр", стрелковое оружие времен ВОВ и многое другое)
- стрелковый тир
- лазертаг
- метание ножей
- автомодельного спорта
- тактические авиационные тренажеры
- мини-автодром для вождения учебного автомобиля ДОСААФ
- страйкбол
- «Военная служба по контракту»
- сборка-разборка автомата Калашникова
- площадка казачества
- проект «День двора»
- автомобили «Шкода» официального дилера в г. Самара «Автомир Богемия Самара» (тест-драйв)
- воздушный шар (в зависимости от погоды)
Вход свободный, передает пресс-служба минспорта СО.
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