18 августа состоится фестиваль авиационных, технических и военно-прикладных видов спорта в Бобровке

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Организаторы: министерство спорта Самарской области, региональное отделение ДОСААФ России Самарской области, Самарский областной аэроклуб ДОСААФ РоссииНа аэродроме Бобровка посетителей Фестиваля ждет масса впечатлений от авиационного шоу и наземных показательных выступлений.В программе Фестиваля:10.15. – 11.00.- Выступление авиамоделистов: пилотажные авиамодели, кордовой бой; радио бой; радио пилотируемые модели; пилотаж 3D моделей.- Выступление группы фитнес-аэробики.- Выступление ансамбля "Волжские казаки".11.00. - Торжественное открытие фестиваля.Показательные наземные выступления (11.10. - 13.00)- 3-й бригады спецназа (г. Тольятти)- Центра кинологической службы ГУ МВД России по Самарской области- клуба восточных единоборств «Сатóри»- клубов славянской культуры «Добрыня» и «Веста»- молодежно-патриотического движения «Казачий дозор»- ракетомоделистов- мотогонщиков ДОСААФ России- концертная программа:- м.р. Кинельский- группа "Бамбоза"Авиашоу (показательные авиационные выступления) (11.00.- 13.00):Пролет вертолетов с флагами РФ, Самарской области и ДОСААФ РоссииДесантирование парашютистов с высоты 1200-1500 мДемонстрационный полет ретро-самолета ПО-2Пилотаж одиночный Як-55Пилотаж пары Як-52Пилотаж пары Ми-2Пилотаж одиночный Як-52Имитация воздушного боя самолетов Як-52 (2 ед.)Массовый десант с высоты 200 мПролет смешанной группы ВС аэроклуба: самолеты Як-52, самолет Ан-2, вертолеты Ми-2, самолет Вильга-35, самолет А-27С 10 до 15 часов на Фестивале будут работать:Выставки- авиационной техники- техники ДОСААФ России- техники и вооружения Минобороны (2-я гвардейская армия)- техники и вооружения Росгвардии- ретро-автомобилей- спортивных мотоциклов- судомоделей- автомоделей- авиамоделей (кордовые)- авиамоделей 3D- Союза радиолюбителей РоссииПлощадки- исторической реконструкции (немецкий танк "Тигр", стрелковое оружие времен ВОВ и многое другое)- стрелковый тир- лазертаг- метание ножей- автомодельного спорта- тактические авиационные тренажеры- мини-автодром для вождения учебного автомобиля ДОСААФ- страйкбол- «Военная служба по контракту»- сборка-разборка автомата Калашникова- площадка казачества- проект «День двора»- автомобили «Шкода» официального дилера в г. Самара «Автомир Богемия Самара» (тест-драйв)- воздушный шар (в зависимости от погоды)Вход свободный, передает пресс-служба минспорта СО.