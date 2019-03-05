Юноши "Крыльев Советов" – серебряные призеры международного турнира "Наше будущее"

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Команда Центра Подготовки Футболистов "Крыльев Советов" 2009 года рождения (тренеры Дмитрий Чуенков и Александр Ананин) завоевала серебро международного турнира "Наше будущее" в Минске.Самарцы уверенно прошли групповой этап, выиграв все свои матчи. Юноши "Крыльев" разгромили "Ижорец" – 15:1, "Неман" – 8:1, "Даугавпилс" – 9:0, "Тверь" – 8:4, а также обыграли "Минск" – 5:3, "Парус" – 2:1, "Минск-09" – 3:1.В полуфинале "Крылья" разгромили БАТЭ – 3:0, и лишь в финале в упорной борьбе уступили победителям турнира "Ростову" со счетом 1:2. Итог – второе место на престижном турнире.Форвард "КС-ЦПФ" Матвей Трубников, забив 16 голов, стал лучшим бомбардиром турнира, сообщается на сайте ФК.