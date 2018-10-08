В первый день юношеской Олимпиады россияне завоевали пять золотых наград
8 октября 2018 09:55
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Пять золотых наград юношеских Олимпийских игр завоевали спортсмены сборной России в первый день соревнований в Буэнос-Айресе.
Первое золото команде принес в стрельбе из пневматической винтовки Григорий Шамаков. Вторую победу сборной в воскресенье принесли Варвара Овчинникова и Илья Бескровный в микст-соревнованиях по ВМХ-рейсу. Третье золото сборной России на счету пловцов в смешанной кролевой эстафете 4 по 100 метров. Завершился первый день соревнований для российской команды двумя победами россиян в тхэквондо – золото в активе Дмитрия Шишко (до 48 килограммов) и Полины Щербаковой (до 44 килограммов). В дзюдо серебро завоевал Абрек Нагучев (до 66 килограммов), передает Радио Маяк.
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