В первом матче Кубка памяти Генриха Приматова «Самара» переиграла «Уралмаш»
26 сентября 2018 10:48
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25 сентября в «МТЛ Арене» состоялся первый матч Кубка памяти Генриха Приматова. Хозяева, баскетболисты «Самары», с минимальным перевесом переиграли екатеринбургский «Уралмаш» - 62:60.
Самыми результативными в составе «Самары» стали Алексей Нестеров и Алимджан Федюшин, набравшие по 12 очков.
В среду, 26 сентября, команды проведут второй матч. Начало - в 19-00.
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