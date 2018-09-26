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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

В первом матче Кубка памяти Генриха Приматова «Самара» переиграла «Уралмаш»

26 сентября 2018 10:48
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В первом матче Кубка памяти Генриха Приматова «Самара» переиграла «Уралмаш»
В среду, 26 сентября, команды проведут второй матч.

25 сентября в «МТЛ Арене» состоялся первый матч Кубка памяти Генриха Приматова. Хозяева, баскетболисты «Самары», с минимальным перевесом переиграли екатеринбургский «Уралмаш» - 62:60.
Самыми результативными в составе «Самары» стали Алексей Нестеров и Алимджан Федюшин, набравшие по 12 очков.

В среду, 26 сентября, команды проведут второй матч. Начало - в 19-00.

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