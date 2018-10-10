В Самаре состоится региональный этап Всероссийского летнего чемпионата по юношескому автомногоборью
10 октября 2018 10:26
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11 октября с 9.00 до 17.00 по традиции на базе юношеской автомобильной школы ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ (г. Самара, ул. 9-Дачная просека, 5 линия, д. 13) состоится региональный этап Всероссийского летнего чемпионата по юношескому автомногоборью.
Соревнованиях для юных спортсменов-автомобилистов пройдут в двух номинациях: «знатоки правил дорожного движения» и «скоростное маневрирование автомобиля». Проявить себя спортсмены смогут как в командном, так и в личном зачетах. Победители и призеры будут награждены дипломами, кубками и медалями.
Участниками соревнований могут стать дети в возрасте от 15 до 17 лет, которые проходят обучение в образовательных учреждениях области по программам подготовки водителей ТСК В или автоспорт. В соревнованиях примут участие спортсмены образовательных учреждений области, призеры и победители прошлогоднего чемпионата, постоянные участники команды Тольятти и Самары, а также команды-новички.
Учредителем соревнований является министерство образования и науки Самарской области, организатором - государственное образовательное учреждение дополнительного образования Самарской области «Самарский областной центр детско-юношеского технического творчества».
Фото pixabay.com
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