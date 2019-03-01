В Самаре состоится легкоатлетический турнир памяти тренеров
1 марта 2019 11:43
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В соревнованиях примут участие молодые атлеты регионы в возрасте до 18 лет.
3 марта в Самаре во Дворце спорта (ул. Физкультурная, д. 101) состоится традиционный легкоатлетический турнир памяти тренеров.
В соревнованиях примут участие молодые атлеты регионы в возрасте до 18 лет, почетными гостями станут ветераны самарской легкой атлетики, сообщает Минспорта региона.
Начало - в 10:30.
3 марта в Самаре во Дворце спорта (ул. Физкультурная, д. 101) состоится традиционный легкоатлетический турнир памяти тренеров.
В соревнованиях примут участие молодые атлеты регионы в возрасте до 18 лет, почетными гостями станут ветераны самарской легкой атлетики, сообщает Минспорта региона.
Начало - в 10:30.
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