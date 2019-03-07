В Самаре состоится 13-ый межрегиональный детско-юношеский турнир на Кубок им. Виктора Карпова

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8 марта 2019 года в 10:00 на третьем поле стадиона «Металлург» состоится 13-ый традиционный межрегиональный детско-юношеский турнир на Кубок им. Виктора Карпова.Футбольный праздник посвящен дню рождения Виктора Карпова – заслуженного мастера спорта и заслуженного тренера СССР, капитана и главного тренера куйбышевских «Крыльев Советов». 4 марта патриарху самарского футбола исполнилось 92 года.Организаторы турнира – Общественный музей самарского футбола, ФК «Крылья Советов», Фонд истории и развития самарского футбола им. Бориса Казакова при поддержке ветеранов «Крыльев Советов».В 13-ом розыгрыше Кубка им. Виктора Карпова примут участие команды юных футболистов 2007-2008 годов рождения со всей Самарской области, сообщает горадминистрация.