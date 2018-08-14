В Самаре пройдет Фестиваль Параспорта
14 августа 2018 13:20
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16 августа 10 до 12 час. в ДОЛ «Волжский Артек» (Барбошина поляна, 10-я просека) пройдет Фестиваль Параспорта.
Организатор мероприятия – СГООИК «Ассоциация Десница» с использованием гранта Президента РФ на развитие гаванского общества,, предоставленного Фондом президентских грантов на реализацию социального проекта «Молодые - молодым».
Для ребят будут организованы мастер классы по мини-гольфу, волейболу сидя, баскетболу на колясках, по фигурному вождению на инвалидной коляске и по настольным играм. Ребят ожидает рассказ о каждом виде спорта, знакомства с его правилами и возможность поучаствовать во всём, сообщает СГООИК «Ассоциация Десница».
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