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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

В Самаре финишировал 50-й чемпионат мира CISM по плаванию

23 августа 2018 09:44
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В Самаре финишировал 50-й чемпионат мира CISM по плаванию
Состоялась торжественная церемония передачи флага CISM представителю китайской делегации.

В Доме офицеров Самарского гарнизона состоялась торжественная церемония закрытия 50-го чемпионата мира среди военнослужащих по плаванию.
Участников соревнований приветствовал официальный представитель Международного совета военного спорта полковник Уолтер Джандер.

«Я бы хотел поблагодарить организаторов, атлетов и всех наших друзей, всех тех, кто подарил нам эти замечательные моменты, которые мы пережили за время проведения юбилейного чемпионата мира по плаванию среди военнослужащих.

Спасибо всем тем, кто делает спорт важнейшим инструментом социального и человеческого развития.», - заявил Уолтер Жандер.

От лица CISM за преданность спорту и следование идеалам Международного совета военного спорта Уолтер Джандер вручил ордена CISM Министру спорта Самарской области Дмитрию Шляхтину, заместителю начальника ЦСКА подполковнику Олегу Пархоменко, помощнику командующего ЦВО по физической подготовке полковнику Владимиру Неваеву, члену технической комиссии CISM по плаванию майору Гильхерме Фария да Сильва, а также директору спортивной школы олимпийского резерва ЦСКА по плаванию и прыжкам в воду Мансуру Бикмурзину.

В рамках церемонии закрытия также состоялось торжественное награждения победителей и призеров чемпионата в общекомандном зачете.

Также в рамках мероприятия состоялась торжественная церемония передачи флага CISM представителю китайской делегации полковнику Ху Чунли, чья страна будет принимать следующий чемпионат мира среди военнослужащих по плаванию.

По завершении церемонии закрытия состоялся концерт для спортсменов, участников мероприятия и делегаций со всего мира. С развлекательной программой выступили Государственный Волжский русский-народный «Волжский хор», эстрадный театр «Льдинка», образцовый ансамбль танца «Карнавал».

Торжественная часть мероприятия закончилась общим фотографированием.

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