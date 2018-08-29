В "МТЛ Арене" пройдет Кубок Губернатора Самарской области по дзюдо

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29, 30 августа в Самаре пройдет юбилейный, 30-й открытый турнир по дзюдо на Кубок Губернатора Самарской области. Соревнования состоятся в универсальном комплексе «МТЛ-Арена» (ул. Советской Армии, 253а).В этом году в соревнованиях примет участие более 250 спортсменов из Самарской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Саратовской, Ульяновской, Свердловской, Челябинской, Тамбовской, Ленинградской, Московской областей, Пермского и Краснодарского края, республик Башкортостан, Марий Эл, Татарстан, Ингушетия, Москвы и Санкт-Петербурга, всего 19 регионов страны.Стоит отметить, что по итогам прошлого года команда Самарской области стала одним из лидеров соревнований, завоевав 14 медалей: 3 золотых, 4 серебряных и 7 бронзовых. Хорошие шансы у наших спортсменов и в этом году, ведь на татами выйдут ведущие спортсмены региона.У Кубка Губернатора — длинная и богатая история. Впервые турнир был проведен 29 лет назад в Сызрани, это были соревнования на призы местного завода тяжелого машиностроения. Основателем турнира, в котором в первые годы принимали участие только женщины, стал местный тренер Александр Жигулев. Спустя пару лет на татами вышли и мужчины.Торжественное открытие турнира состоится 29 августа в 16.00.Ранее в этот день с 10.00 пройдут предварительные поединки в двух весовых категориях у мужчин и в семи весовых категориях у женщин. После торжественного открытия — финальный блок соревнований и награждение победителей и призеров. 30 августа соревнования продолжатся в пяти весовых категориях у мужчин. Борьба также начнется в 10.00, сообщает Минспорта региона.