Тольяттинские спортсмены завоевали медали первенства России по парусному спортуи
4 сентября 2018 14:00
24
В Санкт-Петербурге завершилось первенство России по парусному спорту в международных классах. В соревнованиях участвовало более 250 спортсменов из 22 регионов России и Белоруссии (вне зачета). Медали первенства завоевали яхтсмены из Тольятти.
В классе «420» среди девушек первое место заняли дуэт Анастасия Сумарокова – Полина Сухова, серебро у Екатерины Ермаковой и Натальи Маркеловой.
В классе «29-й» среди юношей Дмитрий Лаздин, выступая со спортсменом из Санкт-Петербурга, выиграл золото. В соревнованиях девушек Наталья Ермакова и Дарья Мигунова стали бронзовыми призерами, сообщает Минспорта региона.
Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
22 августа 2018 21:19
В свою очередь, позитивные изменения почувствовали и жители областной столицы. ЧМ-2018
493
5 августа 2018 14:20
Основными пунктами прибытия болельщиков стали Москва и Санкт-Петербург. ЧМ-2018
446
3 августа 2018 11:19
Пост с изображением самарского граффити появился в Твиттере национальной команды. ЧМ-2018
388
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7505
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8043
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7808
Спорт в регионе
4 сентября 2018 14:00
Всего в соревнованиях участвовало более 250 спортсменов. Спорт в регионе
23
3 сентября 2018 17:19Бонусы и промокоды - участие в ставках на спорт
Многие пользователи сети интернет предпочитают совершать покупки именно здесь, в интернет-магазинах на просторах интернета. И сэкономить в плане финансов вы... Спорт в регионе
39
3 сентября 2018 10:54
Интерес зрителей к футболу в России значительно вырос благодаря прошедшему летом Чемпионату мира. Спорт в регионе
530
2 сентября 2018 13:17
Спорт в регионе
383
2 сентября 2018 12:14
Площадь им. Куйбышева сегодня - центр спортивной жизни Самарской области. Спорт в регионе
504
1 сентября 2018 23:42
Победа в этом матче была для обеих команд особенно важна, ведь она давала возможность подняться с последних двух мест турнирной таблицы. Спорт в регионе
982
Видео
27 августа 2018 10:05
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа. Спорт в регионе
371
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
883
26 июля 2018 11:32
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб. Криминал
1529
25 июля 2018 20:35
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
1051
22 июля 2018 10:17
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть. Происшествия
1924
12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
1691
Фоторепортажи
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
383
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
1304
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
909
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
999
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
990
11 августа 2018 17:06
Горожан ждали порядка 50 площадок с разными видами спорта. Спорт в регионе
733
Мероприятия