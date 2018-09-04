Тольяттинские спортсмены завоевали медали первенства России по парусному спорту

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В Санкт-Петербурге завершилось первенство России по парусному спорту в международных классах. В соревнованиях участвовало более 250 спортсменов из 22 регионов России и Белоруссии (вне зачета). Медали первенства завоевали яхтсмены из Тольятти.В классе «420» среди девушек первое место заняли дуэт Анастасия Сумарокова – Полина Сухова, серебро у Екатерины Ермаковой и Натальи Маркеловой.В классе «29-й» среди юношей Дмитрий Лаздин, выступая со спортсменом из Санкт-Петербурга, выиграл золото. В соревнованиях девушек Наталья Ермакова и Дарья Мигунова стали бронзовыми призерами, сообщает Минспорта региона.Фото pixabay.com