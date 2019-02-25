Тольяттинские фигуристы продолжают подготовку к Всемирной зимней Универсиаде

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Тольяттинские фигуристыпродолжают подготовку к Всемирной зимней Универсиаде, которая на этой неделе стартует в Красноярске. На международном турнире Open Ice Mall Cup 2019 в Израиле завоеваны серебряные медали, сообщает Минспорта региона.