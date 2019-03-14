Тольяттинка Софья Палкина — победительница Кубка Европы по метанию молота
14 марта 2019 09:47
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В Словакии на Кубке Европы по метаниям тольяттинская спортсменка Софья Палкина завоевала золото. В соревнованиях по метанию молота (до 23 лет) она показала результат 69.18 метра.
Софья Палкина — воспитанница тольяттинской СДЮСШОР № 3 «Лёгкая атлетика», куда пошла в третьем классе школы. Сначала занималась бегом, затем перешла на метание молота.
В дальнейшем училась в Училище олимпийского резерва в Самаре. В 2017 году намеревалась выступить на чемпионате Европы среди юниоров под нейтральным флагом, так как российская легкоатлетическая сборная была отстранена IAAF от международных стартов после обвинений в нарушениях антидопинговых правил. Однако Софье, как и ещё пятерым российским легкоатлетам, было отказано в допуске на чемпионат без объяснения причин, пишет СО ОНЛАЙН.
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