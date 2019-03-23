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Сегодня, 23 марта состоится товарищеская игра "Крылья Советов - Сокол"

23 марта 2019 11:42
9
Сегодня, 23 марта состоится товарищеская игра
Начало в 13:00.

Сегодня, 23 марта состоится товарищеская игра "Крылья Советов - Сокол".
Место - главное поле стадиона "Металлург".
Начало в 13:00
Прямая видеотрансляция игры здесь:  https://www.youtube.com/watch?v=5LwqIXbh_Y4&feature=youtu.be

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