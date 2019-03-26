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Самарский таможенник Павел Бубнов в 15 раз стал победителем Чемпионата России

26 марта 2019 12:40
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Самарский таможенник Павел Бубнов в 15 раз стал победителем Чемпионата России
В Смоленске состоялся Чемпионат России по легкой атлетике в помещении среди ветеранов.

Праздник спорта собрал рекордное количество участников соревнований, более 500 человек из 60 регионов Российской Федерации.
Самарскую область на чемпионате представлял главный государственный таможенный инспектор отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров службы организации таможенного контроля после выпуска товаров Самарской таможни, чемпион Мира среди ветеранов, многократный чемпион и рекордсмен России Павел Бубнов.
Свой чемпионский титул Павел подтвердил в прыжках в длину с разбега. В этой дисциплине ему не было равных. Прыгнув на 6 м 30 см, он стал 15 кратным чемпионом России по легкой атлетике среди ветеранов.

- Немного не доволен результатом, - поделился впечатлениями Павел,
-рассчитывал побить свой же рекорд России. Но сейчас уже некогда думать о недостатках. Мне предстоит серьезная подготовка к итальянскому Турину, где уже в июле на Европейских играх ветеранов спорта нужно будет показать высокие результаты и достойно представить нашу страну.


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