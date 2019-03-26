Самарский таможенник Павел Бубнов в 15 раз стал победителем Чемпионата России

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Праздник спорта собрал рекордное количество участников соревнований, более 500 человек из 60 регионов Российской Федерации.Самарскую область на чемпионате представлял главный государственный таможенный инспектор отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров службы организации таможенного контроля после выпуска товаров Самарской таможни, чемпион Мира среди ветеранов, многократный чемпион и рекордсмен России Павел Бубнов.Свой чемпионский титул Павел подтвердил в прыжках в длину с разбега. В этой дисциплине ему не было равных. Прыгнув на 6 м 30 см, он стал 15 кратным чемпионом России по легкой атлетике среди ветеранов.- Немного не доволен результатом, - поделился впечатлениями Павел,-рассчитывал побить свой же рекорд России. Но сейчас уже некогда думать о недостатках. Мне предстоит серьезная подготовка к итальянскому Турину, где уже в июле на Европейских играх ветеранов спорта нужно будет показать высокие результаты и достойно представить нашу страну.