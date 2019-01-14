Самарский шпажист - победитель этапа Кубка мира
14 января 2019 13:15
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В немецком Хайденхайме состоялся этап Кубка мира по фехтованию на шпаге. В составе сборной РФ выступал самарец Павел Сухов.
В командном турнире шпажисты России (Сергей Бида, Никита Глазков, Павел Сухов, Сергей Ходос) победили Великобританию - 45:29, Казахстан – 45:40, США – 44:34. В полуфинале в упорной борьбе были обыграны итальянцы - 45:44.
В финале российские спортсмены встречались с командой Венгрии и выиграли со счетом – 35:30, сообщает Минспорта региона.
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