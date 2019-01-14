Я нашел ошибку
сегодня  Понедельник, 14 января, 16:59
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -10 °C, Тольятти  -9 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 14/01:
USD 66.92
0.06
EUR 77.13
-0.08
Искать
Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Самарский шпажист - победитель этапа Кубка мира

14 января 2019 13:15
114
Самарский шпажист - победитель этапа Кубка мира
Он победил в составе сборной.

В немецком Хайденхайме состоялся этап Кубка мира по фехтованию на шпаге. В составе сборной РФ выступал самарец Павел Сухов.

В командном турнире шпажисты России (Сергей Бида, Никита Глазков, Павел Сухов, Сергей Ходос) победили Великобританию - 45:29, Казахстан – 45:40, США – 44:34. В полуфинале в упорной борьбе были обыграны итальянцы - 45:44.

В финале российские спортсмены встречались с командой Венгрии и выиграли со счетом – 35:30, сообщает Минспорта региона.


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



ЧМ-2018
4 января 2019  12:20
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
499
9 декабря 2018  22:11
Туризм из игравших на ЧМ-2018 в Самаре стран-участниц вырос в Россию из Великобритания на 14% до 174 тысяч турпоездок, из Бразилии на 121% до 64 тысяч, из Австралии на 48% до 62 тысяч, из Мексики на 165% до 61 тысячи, из Сербии на 14% до 48 тысяч, из Колу
Страны-участницы ЧМ-2018 в Самаре - в лидерах роста интуристов России в 2018
Туризм из игравших на ЧМ-2018 в Самаре стран-участниц вырос в Россию из Великобритания на 14% до 174 тысяч турпоездок, из Бразилии на 121% до 64 тысяч, из Австралии на 48% до... ЧМ-2018
827
9 ноября 2018  11:00
Россияне оценили работу полиции на ЧМ-2018
Россияне оценили работу полиции на ЧМ-2018
При этом никто из россиян не выбрал варианты "плохо" или "очень плохо". ЧМ-2018
516
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7757
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8294
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
8037
Весь список
Спорт в регионе
14 января 2019  14:29
Председатель совета директоров клуба отметил, что решение об уходе из команды Йоана Молло было принято с учетом мнения главного тренера
Шляхтин не исключил, что зимой "Крылья Советов" могут покинуть еще ряд футболистов
Председатель совета директоров клуба отметил, что решение об уходе из команды Йоана Молло было принято с учетом мнения главного тренера "Крыльев Советов".  Спорт в регионе
110
14 января 2019  13:15
Самарский шпажист - победитель этапа Кубка мира
Самарский шпажист - победитель этапа Кубка мира
Он победил в составе сборной. Спорт в регионе
113
14 января 2019  13:12
"Крылья Советов" отправились на первый зарубежный сбор
В рамках сбора у самарцев запланировано два контрольных матча. Спорт в регионе
131
14 января 2019  09:57
В Самаре в городских соревнований по хоккею «Золотая шайба» участвуют 24 команды
В Самаре в городских соревнований по хоккею «Золотая шайба» участвуют 24 команды
Соревнования проводятся в 3-х возрастных категориях. Спорт в регионе
127
14 января 2019  09:15
Баскетбольная «Самара» проведет первые домашние матчи в 2019 году
Баскетбольная «Самара» проведет первые домашние матчи в 2019 году
Наша команда примет «Университет-Югру» из Сургута и екатеринбургский «Урал». Спорт в регионе
147
13 января 2019  23:17
Пилот LADA Sport ROSNEFT Кирилл Ладыгин уже в шестой раз стал победителем традиционной Гонки Чемпионов.
XXII Гонка Чемпионов закончилась триумфом Кирилла Ладыгина
Пилот LADA Sport ROSNEFT Кирилл Ладыгин уже в шестой раз стал победителем традиционной Гонки Чемпионов.  Спорт в регионе
492
13 января 2019  22:19
Еще на один сезон.
Сергей Корниленко продлил контракт с "Крыльями Советов"
Еще на один сезон.  Спорт в регионе
445
Весь список


Видео
12 января 2019  12:20
Ночью в Самаре более 200 единиц техники МП
Ночью в Самаре более 200 единиц техники МП "Благоустройство" чистили дороги
Работа организована в две смены.
ЖКХ
469
6 января 2019  11:47
В Самаре на Красной Глинке столкнулись лыжник и сноубордист Происшествие попало в объектив экшн-камеры.
В Самаре на Красной Глинке столкнулись лыжник и сноубордист
Происшествие попало в объектив экшн-камеры.
Происшествия
649
3 января 2019  13:04
Итоги года по инвестициям в будущее подводят в Самарской области
Итоги года по инвестициям в будущее подводят в Самарской области
Их прокомментировал губернатор Дмитрий Азаров.
Экономика региона
862
3 января 2019  12:51
Подводим итоги 2018 года: культура Необходимо создать условия для того, чтобы людям было интересно, заявил Дмитрий Азаров.
Подводим итоги 2018 года: культура
Необходимо создать условия для того, чтобы людям было интересно, заявил Дмитрий Азаров.
Социум
783
2 января 2019  12:45
Как новогодние игрушки поменялись за 100 лет
Как новогодние игрушки поменялись за 100 лет
700 новогодних игрушек представлено в Музее Победы в Москве.
Социум
1054
2 января 2019  12:12
В этом году на территории Самарской области начали свою работу 9 новых садов
В этом году на территории Самарской области начали свою работу 9 новых садов
Регион подводит итоги 2018 года.
Социум
688
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
1472
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
1283
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1632
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
2008
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
2191
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
3420
Весь список

Мероприятия
Сегодня Самарская областная универсальная научная библиотека отмечает день рождения - 159 лет!
На площади Куйбышева состоялось открытие турнира "Золотая шайба"
В селе Сосновка на полигоне АВТОВАЗа проходит XXII "Гонка Чемпионов"
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные