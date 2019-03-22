Самарский ОМОН победил в региональном Первенстве по плаванию
22 марта 2019 11:26
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В преддверии празднования Дня Росгвардии на базе спортивного комплекса «Нептун» было организовано Первенство Управления Росгвардии по плаванию. В состязаниях приняли участие 18 спортсменов – все они действующие сотрудники специальных подразделений и вневедомственной охраны.
- Участники должны продемонстрировать уверенное владение такими стилями, как кроль и брасс, плавание на спине, - отметил помощник начальника группы профессиональной, служебной и физической подготовки старший лейтенант Михаил Баев. - Кроме того, необходимо преодолеть дистанции вольным стилем. Дистанция для участников-мужчин – 50 метров, для девушек – 25.
Все участники уверенно справились с дистанциями. Лучшими в состязаниях стали спортсмены самарского ОМОНа, серебро у ОМОН Тольятти. Замкнули тройку лучших пловцы из ОМОН на транспорте Управления Росгвардии по Самарской области.
Лучшим спортсменом Первенства признан Эльдар З. - сотрудник ОМОН (г. Самара) Управления Росгвардии по Самарской области. Свою победу он посвятил 250-летию со дня рождения графа Евграфа Комаровского. Легендарный генерал 18 лет командовал внутренней стражей, которая по праву считается прообразом войск национальной гвардии. Победителям предстоит защищать честь региона на Чемпионате Приволжского округа ВНГ РФ, который состоится в самое ближайшее время.
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