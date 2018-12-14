Самарские теннисисты завоевали бронзу первенства России

9 декабря 2018 22:11

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Туризм из игравших на ЧМ-2018 в Самаре стран-участниц вырос в Россию из Великобритания на 14% до 174 тысяч турпоездок, из Бразилии на 121% до 64 тысяч, из Австралии на 48% до...