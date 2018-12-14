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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Самарские теннисисты завоевали бронзу первенства России

14 декабря 2018 13:48
89
Самарские теннисисты завоевали бронзу первенства России
Участникам до 22 лет.

В Архангельске проходит первенство России по настольному теннису (до 22 лет).
В командном турнире сборные Самарской области завоевали две бронзовые медали: в соревнованиях девушек и юношей.

Самарская команда юношей: Волин Лев, Овчинников Егор, Ефимов Михаил, Ненашев Иван.
Самарская команда девушек: Щербатых Валерия, Кварчия Эрика, Григорьева Дарья, сообщает Минспорта региона.


pixabay.com
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