Я нашел ошибку
Главные новости: 
Это современное медицинское диагностическое оборудование.
Благотворители передадут Самарскому госпиталю для ветеранов войн диагностическое оборудование
Глава города поручила до 1 сентября провести все необходимые работы по устранению образовавшихся дефектов.
Благоустройство общественных пространств в Куйбышевском районе Самары полностью завершено
Соревнования пройдут в два этапа: проверка теоретических знаний и наличие практических навыков.
В Тольятти определят лучшего матроса речного флота в стране
Запланированы курсы повышения квалификации для учителей истории и обществознания - по преподаванию общественных дисциплин с использованием ресурсов мультимедийного парка.
Окно в Российскую историю: мультимедийный парк включается в образовательный процесс
Дмитрий Азаров принял участие в открытии нового цеха на заводе "Самараагропромпереработка" в Безенчукском районе
Дмитрий Азаров принял участие в открытии нового цеха на заводе "Самараагропромпереработка" в Безенчукском районе
В суд подали клиенты, которым вместо свежих морепродуктов подали размороженные.
Суд Милана приговорил владельца ресторана к 4 месяцам тюрьмы за неуказание в меню блюд из замороженных продуктов
С помощью которого граждане смогут отправлять свои замечания по качеству российских автодорог прямо с места событий.
Народный фронт запустил мобильное приложение «Убитые дороги»
Кубок КВН Губернатора Самарской области состоится в МТЛ «Арене» Будут сражаться четыре команды.
Кубок КВН Губернатора Самарской области состоится в МТЛ «Арене» Будут сражаться четыре команды.
сегодня  Понедельник, 27 августа, 15:26
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +25 °C, Тольятти  +24 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 27/08:
USD 67.79
-0.74
EUR 78.41
-0.84
Искать
Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Самарские гребцы стали чемпионами мира

27 августа 2018 13:09
78
Самарские гребцы стали чемпионами мира
В активе наших спортсменов 3 медали.

В португальском городе Монтемор-у-Велью состоялся чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ. В нем принимали участие лучшие спортсмены, всего около 1500 гребцов из 66 стран. В активе гребцов Самарской области 3 медали.

Ксения Курач завоевала золото в каноэ-одиночке на дистанции 500 метров. В каноэ-двойке Курач, вступая вместе с Олесей Никофоровой из Ростова-на-Дону, на дистанции 200 метров выиграла бронзу.

Михаил Павлов в каноэ-четверке вместе с партнерами по сборной РФ стал чемпионом мира на дистанции 500 метров, сообщает Минспорта региона.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



ЧМ-2018
22 августа 2018  21:19
В свою очередь, позитивные изменения почувствовали и жители областной столицы.
Пиво, раки, набережная и гостеприимство самарцев: что больше всего понравилось иностранцам в областной столице
В свою очередь, позитивные изменения почувствовали и жители областной столицы.  ЧМ-2018
415
5 августа 2018  14:20
Основными пунктами прибытия болельщиков стали Москва и Санкт-Петербург.
Больше всего фанатов приехали на ЧМ-2018 из Китая, США и Мексики
Основными пунктами прибытия болельщиков стали Москва и Санкт-Петербург.  ЧМ-2018
439
3 августа 2018  11:19
Сборная России оценила граффити победы над Испанией в Самаре
Сборная России оценила граффити победы над Испанией в Самаре
Пост с изображением самарского граффити появился в Твиттере национальной команды. ЧМ-2018
347
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7487
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8027
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7797
Весь список
Спорт в регионе
27 августа 2018  13:09
Самарские гребцы стали чемпионами мира
Самарские гребцы стали чемпионами мира
В активе наших спортсменов 3 медали. Спорт в регионе
77
27 августа 2018  10:05
«Енисей» анонсировал игру с «Крыльями» в стиле Angry Birds
«Енисей» анонсировал игру с «Крыльями Советов» в стиле Angry Birds
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа.
Спорт в регионе
138
26 августа 2018  13:30
Ученик самарской школы № 144 Снопов Александр победил на ЧМ по тхэквондо среди юниоров
Ученик самарской школы № 144 Снопов Александр победил на ЧМ по тхэквондо среди юниоров
  Спорт в регионе
419
26 августа 2018  11:58
Молодежные
Молодежные "Крылья Советов" одержали победу над "Енисеем"
Для самарцев эта победа стала второй подряд. Спорт в регионе
349
26 августа 2018  10:57
На
На "Самара Арене" прошел III Всероссийский фестиваль дворового спорта
Соревновались подростковые сборные из 15 регионов России. Спорт в регионе
355
25 августа 2018  21:29
Самой сильной сборной сегодняшнего фестиваля стала команда Новосибирска - ребята по многим видам спорта взяли
Церемония награждения участников фестиваля дворового спорта прошла на "Самара Арене"
Самой сильной сборной сегодняшнего фестиваля стала команда Новосибирска - ребята по многим видам спорта взяли "золото".  Спорт в регионе
737
25 августа 2018  20:40
Миланов выступал за ЦСКА с 2013 по 2018 год и покинул клуб этим летом по истечении срока контракта.
«Крылья Советов» предлагают Миланову контракт с окладом 600 тысяч евро в год
Миланов выступал за ЦСКА с 2013 по 2018 год и покинул клуб этим летом по истечении срока контракта.   Спорт в регионе
576
Весь список


Видео
27 августа 2018  10:05
«Енисей» анонсировал игру с «Крыльями» в стиле Angry Birds
«Енисей» анонсировал игру с «Крыльями Советов» в стиле Angry Birds
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа.
Спорт в регионе
138
6 августа 2018  10:34
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Футболист записал более 120 фраз.
Транспорт
734
26 июля 2018  11:32
Появилось видео задержания замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
Появилось видео задержания замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб.
Криминал
1349
25 июля 2018  20:35
Станислав Черчесов подпишет новый контракт с РФС и останется во главе сборной России
Станислав Черчесов подпишет новый контракт с РФС и останется во главе сборной России
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
1016
22 июля 2018  10:17
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть.
Происшествия
1719
12 июля 2018  11:11
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов Они унесли с собой 26 гаджетов.
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов
Они унесли с собой 26 гаджетов.
Происшествия
1481
Весь список

Фоторепортажи
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
138
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
1084
22 августа 2018  22:45
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства Пластилиновый дождь: ФОТО
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь": ФОТО
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров.
Культура
727
19 августа 2018  21:53
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
Культура
833
11 августа 2018  18:17
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели.
Спорт в регионе
840
11 августа 2018  17:06
День физкультурника отметили в Самаре: ФОТО
День физкультурника отметили в Самаре: ФОТО
Горожан ждали порядка 50 площадок с разными видами спорта.
Спорт в регионе
597
Весь список

Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает ребят и их родителей на Экологический день знаний
Сегодня, 26 августа в Самаре пройдет заключительный день работы фестиваля "Пластилиновый дождь"
На ул. Куйбышева сотрудники Художественного музея провели для горожан грандиозный фестиваль "Арт-Шаг в авангард"
Весь список
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда