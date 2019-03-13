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Самарские дзюдоисты выиграли первенство России

13 марта 2019 11:39
138
Самарские дзюдоисты выиграли первенство России
Спортсмены Самарской области завоевали 3 медали.

В Екатеринбурге состоялось первенство России по дзюдо среди спортсменов до 23 лет с участием более 500 участников из 53 регионов. Спортсмены Самарской области завоевали 3 медали. Марьям Есеркеева стала чемпионкой в весовой категории 48 кг. Чемпионка кадетской России-2014, медалист юниорского Первенства страны-2016 в Екатеринбурге обошла всех своих соперниц.

Не смогла остановить волжанку на этом пути даже медалист юниорских первенств Европы и мира Кристина Булгакова — в дополнительном периоде полуфинала Есеркеева взяла верх над южанкой. В финальной же встрече с представительницей Осетии Кристиной Кокаевой, Марьям удержала соперницу положенные для «иппона» секунды. Воспитанница Анны Сараевой Дилбара кызы Салкарбек выиграла золото в весовой категории 57 кг. Самарская спортсменка доказала свое преимущество перед соперницами. В финальной встрече с давней соперницей Анастасией Шиловой Дилбара сначала пропустила бросок, но в дальнейшем смогла сделать болевой прием. Как результат — триумфальная победа самарчанки на первенстве.

Еще одну медаль в копилку самарской сборной заработал Артем Устемиров в весовой категории 81 кг. В красивом поединке за третье место с петербуржцем Максимом Кузьминским он первым завоевал вторую, решающую оценку «ваза-ари», пишет СО ОНЛАЙН.


Фото: pixabay.com

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