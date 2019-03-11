Самарская область принимает финальные соревнования IX зимней Универсиады вузов Минсельхоза России

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IX зимняя Универсиада высших учебных заведений Министерства сельского хозяйства Российской Федерации проводится в соответствии с приказом № 71 от 12 февраля 2019 года Министра сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрия Николаевича Патрушева.Данным приказом создан организационный комитет в состав которого от Самарской области вошли: заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов, министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Николай Абашин, ректор ФГБОУ ВО «Самарская государственная сельскохозяйственная академия» Александр Петров, заслуженный мастер спорта России, чемпион мира и Европы, Олимпийский чемпион 2012 года по дзюдо Тагир Хайбулаев.IX зимняя Универсиада вузов Минсельхоза России проходит по восьми видам спорта: мини-футбол, шахматы, настольный теннис, лыжные гонки, армрестлинг, зимний полиатлон, гиревой спорт, борьба дзюдо.Соревнования проходят в несколько этапов: 1 этап – внутривузовские соревнования, 2 этап – первенство в дивизионах (федеральных округах) по видам спорта: мини-футбол, шахматы, настольный теннис и 3 этап – финальные соревнования. В 2019 году финальные соревнования пройдут, в период с 10 по 16 марта, в Самарской области, на базе Самарского ГАУ (мини-футбол, настольный теннис, шахматы) и УСЦ «Чайка» г. Самара (лыжные гонки).Предварительно в финальных соревнованиях заявлены 24 аграрных вуза.