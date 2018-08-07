Пловчихи из Самарской области отличились в Глазго
7 августа 2018 12:40
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В Глазго (Великобритания) проходит чемпионат Европы по водным видам спорта. Анастасия Гуженкова из Тольятти завоевала бронзу на дистанции 200 м вольным стилем - 1 минута 56,77 секунды. В смешанной эстафете 4 по 200 м в\с А.Гуженкова и Ирина Кривоногова (Новокуйбышевск)- серебро, сообщает Минпорта Самарской области
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