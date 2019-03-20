Определились лучшие боксеры Управления Росгвардии по Самарской области
20 марта 2019 10:05
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В преддверии празднования Дня Росгвардии на базе самарской Академии бокса и боевых искусств «Punch» состоялось Первенство по боксу Управления Росгвардии по Самарской области.
Состязания проводились в семи весовых категориях. В поединках приняли участие 18 спортсменов: все они действующие сотрудники вневедомственной охраны и специальных подразделений Росгвардии.
- Состязания проводятся на весьма и весьма серьезном уровне, - отметил помощник начальника группы профессиональной, служебной и физической подготовки старший лейтенант Михаил Баев. - В первенстве принимают участие два мастера спорта – один представляет СОБР «Омега», второй – вневедомственную охрану. Они, да и остальные спортсмены, демонстрируют филигранную технику боя и высочайшее мастерство. Практически каждый поединок проходит очень зрелищно и достойно.
По итогам состязаний места в общекомандном зачете распределились следующим образом: первое место заняла сборная команда ОМОН (г. Тольятти) Управления Росгвардии по Самарской области. Свою победу сборная спецподраздления Автограда посвятила 250-летию со дня рождения графа Евграфа Комаровского. Легендарный генерал 18 лет командовал внутренней стражей, которая по праву считается прообразом войск национальной гвардии.
Серебро у сборной вневедомственной охраны. На третьей ступени пьедестала команда СОБР «Омега»". Лучшие бойцы будут защищать честь региона на Чемпионате Приволжского округа ВНГ РФ, который состоится в самое ближайшее время.
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