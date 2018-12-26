Наталья Журавлева из Самары стала второй в рейтинге международных судей в фехтовании
26 декабря 2018 11:38
53
По итогам сезона определены лучшие международные судьи в фехтовании, сообщает Федерация фехтования России — по три человека в каждом виде оружия: рапире, шпаге и сабле. Решением исполкома Международной федерации фехтования (FIE) в тройку лучших арбитров 2018 года по рапире вошла представительница ЦСКА, тренер спортивной команды по военно-прикладным и олимпийским видам спорта ЦСКА/Самара Наталья Журавлева, занявшая в этом списке 2-е место после Флорина Георге из Румынии.
Примечательно, что Наталья Журавлева в этом году поднялась на одну ступень в рейтиге — в 2017 году она занимала третью позицию. Наталья неизменно участвует в судействе большого количества российских и международных турниров в разных возрастных категориях. Ей доверяют финалы на главных международных стартах — турнирах серии Гран-при, чемпионатах Европы и мира, пишет СО ОНЛАЙН.
pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
9 декабря 2018 22:11
Туризм из игравших на ЧМ-2018 в Самаре стран-участниц вырос в Россию из Великобритания на 14% до 174 тысяч турпоездок, из Бразилии на 121% до 64 тысяч, из Австралии на 48% до... ЧМ-2018
734
9 ноября 2018 11:00
При этом никто из россиян не выбрал варианты "плохо" или "очень плохо". ЧМ-2018
445
27 октября 2018 13:01
Об этом говорилось в отчёте, который был принят советом. ЧМ-2018
697
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7689
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8239
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7985
Спорт в регионе
26 декабря 2018 11:38
Она неизменно участвует в судействе большого количества российских и международных турниров. Спорт в регионе
52
26 декабря 2018 09:32
Менеджмент рассчитывает, что контракты с ними будут заключены до Нового года. Спорт в регионе
142
25 декабря 2018 20:44
Он превзошел всех в кистевой тяге гири. Спорт в регионе
266
25 декабря 2018 20:10
Росавтодор планирует повысить лимит максимально разрешённой скорости на некоторых федеральных трассах и автомагистралях до 110 и 130 км/ч соответственно. Спорт в регионе
216
25 декабря 2018 16:16
Национальная хоккейная лига (НХЛ) на своём официальном сайте подвела итоги уходящего года. Спорт в регионе
359
25 декабря 2018 11:00
На выбор предлагается 4 дистанции. Спорт в регионе
250
25 декабря 2018 09:43
Семинар включил в себя практические занятия. Спорт в регионе
212
Видео
23 декабря 2018 11:38
На данный момент всего известно о 62 погибших, 584 пострадали. В мире
2842
21 декабря 2018 10:57
С начала декабря идёт подготовка трассы на базе "Чайка". Спорт в регионе
252
20 декабря 2018 09:59
Теперь с 38-летним мужчиной разбираются и полиция, и ФСБ. Криминал
304
15 декабря 2018 11:24
В небе над городом пролетел дискообразный объект неизвестного происхождения. В мире
1916
8 декабря 2018 12:59
Зонд успешно приземлился на поверхность планеты 26 ноября. В мире
762
8 декабря 2018 10:59
Дорогостоящий аппарат не оправдал ожидания и смог продержаться в воздухе всего несколько секунд. В стране
1169
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1257
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1104
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1471
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1857
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1977
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3207
Мероприятия