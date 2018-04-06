Легкоатлетический забег в честь Дня космонавтики пройдет в Самаре
6 апреля 2018 11:41
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Более 800 участников из 50 российских городов 7 апреля 2018 года объединит третий открытый городской легкоатлетический забег, посвященного Дню Космонавтики.
Как рассказал заместитель руководителя городского Департамента физической культуры и спорта Сергей Четвериков, с каждым годом в Самаре растет количество поклонников легкой атлетики.
«Три года назад первый «Космический забег» собрал 100 человек. В прошлом году мы уже насчитывали более 400 участников. В 2018 году в спортивном событии примут участие более 800 человек, профессионалов и любителей легкой атлетики, - отметил Сергей Четвериков. – Сегодня наш город на подъеме бегового движения. Бег объединяет самарцев. «Космический забег» - одно из ярких событий в спортивной жизни города, организованных при поддержке Администрации Самары. Кроме того, в новом беговом сезоне пройдет фестиваль «Королева спорта» и Самарский легкоатлетический марафон. А также забег «В беге мы едины», посвященный Дню народного единства».
По словам директора Самарского Марафона и серии забегов SamaraRun Антона Сироты, сегодня благодаря высокому уровню организации беговых мероприятий Самара выглядит достойно на российской легкоатлетической арене.
«Помимо укрепления здоровья и популяризации бега среди населения, легкоатлетические забеги являются отличным примером развития спортивного туризма в городе, - сказал Антон Сирота. - Забег, посвященный Дню Космонавтики, проводился на территории самарской набережной, которая является визитной карточкой города и самой длинной по протяженности среди волжских городов. Участники забега из других регионов всегда отмечали эту уникальную особенность Самары».
В этом году «Космический забег» поддержит уже сложившуюся традицию. Маршрут спортивного состязания будет проходить по Волжскому проспекту в границах ул. Маяковской и ул. Ново-Садовой через Северо-Восточную магистраль и ул. Лесную. Принять участие в нем смогут профессионалы и любители бега в трех дистанциях на выбор - 2,5 км, 5 км и 10 км. Спортсмены, занявшие призовые места, будут награждены соответствующими дипломами, медалями, кубками и призами.
Для самарцев в возрасте до 5 лет предусмотрен детский забег 530 метров. Всех юных финишеров ждут сладкие призы.
Кроме того, абсолютно все финишеры «Космического забега» - 2018 станут обладателями фирменного баффа и уникальной коллекционной медали.
Программа соревнований:
8:00 – открытие стартового городка и регистрация иногородних участников (Полевой спуск, в районе памятника князю Григорию Засекину)
9:20 – открытие фестиваля
9:30 – разминка перед стартом от фитнес-клуба
9:40 – детский забег 530 метров (предварительная регистрация не требуется, регистрация на месте) Всем финишерам сладкие призы.
9:50 – Старт на дистанции 2,5 км в личном зачете
10:10 – Старт на дистанции 2,5 км в корпоративном забеге (старт каждой группы через 1 минуту)
10:30 – Старт на дистанции 5 и 10 км.
11:00 – Награждение победителей на дистанции 2,5 км в личном зачете
11:15 – Награждение команд победителей в корпоративном забеге
11:30 – Награждение победителей на дистанции 5 км
11:45 – Награждение победителей на дистанции 10 км
12:00 – Закрытие Трассы
12:30 – Закрытие соревнований, сообщает пресс-служба облправительства.
Фото: pixabay.com.
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