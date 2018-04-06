Легкоатлетический забег в честь Дня космонавтики пройдет в Самаре

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Более 800 участников из 50 российских городов 7 апреля 2018 года объединит третий открытый городской легкоатлетический забег, посвященного Дню Космонавтики.Как рассказал заместитель руководителя городского Департамента физической культуры и спорта Сергей Четвериков, с каждым годом в Самаре растет количество поклонников легкой атлетики.«Три года назад первый «Космический забег» собрал 100 человек. В прошлом году мы уже насчитывали более 400 участников. В 2018 году в спортивном событии примут участие более 800 человек, профессионалов и любителей легкой атлетики, - отметил Сергей Четвериков. – Сегодня наш город на подъеме бегового движения. Бег объединяет самарцев. «Космический забег» - одно из ярких событий в спортивной жизни города, организованных при поддержке Администрации Самары. Кроме того, в новом беговом сезоне пройдет фестиваль «Королева спорта» и Самарский легкоатлетический марафон. А также забег «В беге мы едины», посвященный Дню народного единства».По словам директора Самарского Марафона и серии забегов SamaraRun Антона Сироты, сегодня благодаря высокому уровню организации беговых мероприятий Самара выглядит достойно на российской легкоатлетической арене.«Помимо укрепления здоровья и популяризации бега среди населения, легкоатлетические забеги являются отличным примером развития спортивного туризма в городе, - сказал Антон Сирота. - Забег, посвященный Дню Космонавтики, проводился на территории самарской набережной, которая является визитной карточкой города и самой длинной по протяженности среди волжских городов. Участники забега из других регионов всегда отмечали эту уникальную особенность Самары».В этом году «Космический забег» поддержит уже сложившуюся традицию. Маршрут спортивного состязания будет проходить по Волжскому проспекту в границах ул. Маяковской и ул. Ново-Садовой через Северо-Восточную магистраль и ул. Лесную. Принять участие в нем смогут профессионалы и любители бега в трех дистанциях на выбор - 2,5 км, 5 км и 10 км. Спортсмены, занявшие призовые места, будут награждены соответствующими дипломами, медалями, кубками и призами.Для самарцев в возрасте до 5 лет предусмотрен детский забег 530 метров. Всех юных финишеров ждут сладкие призы.Кроме того, абсолютно все финишеры «Космического забега» - 2018 станут обладателями фирменного баффа и уникальной коллекционной медали.Программа соревнований:8:00 – открытие стартового городка и регистрация иногородних участников (Полевой спуск, в районе памятника князю Григорию Засекину)9:20 – открытие фестиваля9:30 – разминка перед стартом от фитнес-клуба9:40 – детский забег 530 метров (предварительная регистрация не требуется, регистрация на месте) Всем финишерам сладкие призы.9:50 – Старт на дистанции 2,5 км в личном зачете10:10 – Старт на дистанции 2,5 км в корпоративном забеге (старт каждой группы через 1 минуту)10:30 – Старт на дистанции 5 и 10 км.11:00 – Награждение победителей на дистанции 2,5 км в личном зачете11:15 – Награждение команд победителей в корпоративном забеге11:30 – Награждение победителей на дистанции 5 км11:45 – Награждение победителей на дистанции 10 км12:00 – Закрытие Трассы12:30 – Закрытие соревнований, сообщает пресс-служба облправительства.Фото: pixabay.com.