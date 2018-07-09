«Крылья Советов» начнут сезон с ЦСКА
9 июля 2018 14:02
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РФПЛ опубликовала расписание матчей Чемпионата России по футболу на сезон 2018/2019, сообщает сайт ФК «Крылья Советов». Также определено время для первых шести туров лиги. Наша команда проведет первую игру нового сезона на «Самара Арене» 31 июля (вторник), с московским ЦСКА. Начало матча в 20:00. Эта игра завершит программу первого тура.
Во втором туре РФПЛ самарцы снова сыграют дома и примут «Оренбург». Эта игра пройдет 5 августа (воскресенье) в 17:30. 11 августа (суббота), в 22:30, в рамках третьего тура «Крылья» сыграют в гостях с «Ростовом». В четвертом туре «Крылья Советов» примут московский «Локомотив». Матч состоится 19 августа (воскресенье), в 17:30. В рамках пятого тура, 27 августа (понедельник) самарцы сыграют в гостях с «Енисеем». Начало матча в 18:30. Наконец, в шестом туре «Крылья» на своем поле примут «Анжи». Игра пройдет 1 сентября (суббота) в 15:00.
Сейчас команда находится на сборе в Австрии. Первым соперником «Крыльев Советов» на австрийском сборе стал венский «Рапид». Исход матча решил единственный мяч забитый Кэлвином Арасом на 16 минуте встречи после быстрой атаки. Следующий матч «Крылья» проведут 10 июля против пражской «Спарты», пишет "СО ОНЛАЙН".
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