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ГЖИ Самарской области - победитель спартакиады по плаванию

13 ноября 2018 21:36
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ГЖИ Самарской области - победитель спартакиады по плаванию
Всего в соревнованиях участвовало 9 министерств и департаментов Самарской области.

10 ноября в ОП «Ипподром Арена» состоялись соревнования по плаванию областной спартакиады среди работников органов исполнительной власти Самарской области в 2018 году. Всего в соревнованиях участвовало 36 человек, 9 министерств и департаментов Самарской области.

Итоги:

1 место – Государственная жилищная инспекция Самарской области;
2 место – Министерство управления финансами Самарской области;
3 место – Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области;
4 место – Государственная инспекция строительного надзора Самарской области;
5 место – Департамент охоты и рыболовства Самарской области;
6 место – Министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области;
7 место – Администрация Губернатора Самарской области;
8 место – Министерство спорта Самарской области;
9 место – Министерство образования и науки Самарской области.

Победители и призёры были награждены дипломами, памятными кубками, участники команд – дипломами и медалями, сообщает Минспорта Самарской области.

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