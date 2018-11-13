ГЖИ Самарской области - победитель спартакиады по плаванию

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10 ноября в ОП «Ипподром Арена» состоялись соревнования по плаванию областной спартакиады среди работников органов исполнительной власти Самарской области в 2018 году. Всего в соревнованиях участвовало 36 человек, 9 министерств и департаментов Самарской области.Итоги:1 место – Государственная жилищная инспекция Самарской области;2 место – Министерство управления финансами Самарской области;3 место – Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области;4 место – Государственная инспекция строительного надзора Самарской области;5 место – Департамент охоты и рыболовства Самарской области;6 место – Министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области;7 место – Администрация Губернатора Самарской области;8 место – Министерство спорта Самарской области;9 место – Министерство образования и науки Самарской области.Победители и призёры были награждены дипломами, памятными кубками, участники команд – дипломами и медалями, сообщает Минспорта Самарской области.