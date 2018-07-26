Футболисты "Крыльев Советов" будут выступать в новой форме

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В новом сезоне наша команда выступит в Российской Премьер-Лиге – домашние игры "Крыльев" пройдут на стадионе «Самара Арена», очертания которого стали частью дизайна рекламных имиджей в поддержку формы. Воля к победе, страсть болельщиков и ритм их сердец стали центральной темой сезона, которая будет вдохновлять команду на протяжении всего Чемпионата. Форма представлена в традиционной для «Крыльев» расцветке. Домашний комплект формы выполнен в голубом цвете с темно-синими элементами на рукавах футболки. Выездная форма представлена в классическом белом цвете с контрастными деталями и айдентикой клуба и спортивного бренда на футболке и шортах. Также в коллекции представлена третья и тренировочная форма. Форму можно приобрести с пятницы, 27 июля в магазинах ПФК «Крылья Советов», фирменных магазинах PUMA в ТЦ «Парк Хаус» и «Мега» в Самаре, а также в магазине «Премьер Футбол» в Москве, сообщает пресс-служба ФК.