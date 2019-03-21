Франк Веркаутерен: «В Бельгии думают о победе на Евро-2020, а не выходе в его финальную часть»

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Он тренировал самарские «Крыльев Советов» с июня 2014 года по октябрь 2016-го.

В преддверии отборочного матча Евро-2020 Бельгия – Россия интервью порталу bobsoccer.ru дал Франк Веркаутерен.

В прошлом игрок бельгийской сборной, тренировавший «Андерлехт», «Генк», лиссабонский «Спортинг» и самарские «Крыльев Советов» (с июня 2014 года по октябрь 2016-го), он сейчас занимает пост консультанта в клубе «Лёвен», выступающем во втором бельгийском дивизионе.



- Как в Бельгии восприняли итоги жеребьевки отборочного турнира, определившей в соперники среди прочих Россию и Шотландию?



- Реакции было немного. Сборная Бельгия достигла состояния, когда может позволить себе не радоваться и не огорчаться по поводу жребия. На отборочном этапе есть и более ровные группы. Но даже если бы выпали сразу и Германия, и Ирландия, у нас все равно были бы уверены в выходе в финальную часть.



Еще несколько лет назад Бельгия вела себя на международной арене весьма скромно. Мы были довольны 4-м местом на чемпионате мира 1986 года (Веркаутерен играл за сборную, которая на том турнире в 1/8 финала победила в дополнительное время в мексиканском Леоне сборную СССР – 4:3, а потом одолела по пенальти Испанию – Прим. Ред.). Теперь исходные данные изменились. В стране ждали, что команда выиграет чемпионат мира в России, и ждут, что она победит на чемпионате Европы в 2020 году. Своими выступлениями сборная повысила требования болельщиков и всей страны.



- Итак, Бельгия – фаворит и завтрашнего матча, и всего группового турнира?



- На бумаге – да! Хотя надо быть настороже. Теоретически бельгийская команда должна найти достаточно мотивации и сил, чтобы занять первое место. При этом Россия, конечно же, должна находиться где-то совсем рядом.



- За счет чего достигнут качественный рывок? Это заслуга Роберто Мартинеса, занявшего должность главного тренера после Евро-2016, в ходе которого команда вылетела в 1/4 финала, хотя опять-таки на бумаге должна была побеждать Уэльс. Не хватило характера?



- Я бы так не говорил. Скорее, недоставало командного духа. У нас было много ярких индивидуальностей, но не удавалось создать из них единый коллектив, что очень важно. Но игроки развивались и набирались опыта. Они достигли зрелости и прониклись чувством ответственности. Свою роль сыграла тренерская работа, но в первую очередь выход на новый уровень стал возможен благодаря наличию ядра футболистов, которые почти достигли своего пика. Вместе с тем сохранить это ядро на годы будет сложно, потому что некоторые игроки уже в возрасте.



- В ноябре Бельгия проиграла Швейцарии в Лиге наций со счетом 2:5. Не было достаточной мотивации на этот турнир?



- Если так, то это серьезный недочет. Такая команда, как сегодняшняя сборная Бельгии, не имеет права показывать себя таким образом на столь высоком уровне. Происшедшее объясняю тем, что у каждой сильной команды случается плохой день. Вероятно, имела место недооценка соперника и переоценка собственных возможностей после успешного старта, включая победу над Швейцарией на своем поле – 2:1. Вот и получили оплеуху. Возможно, тогда как раз не хватило командного единства.



- Следили за последними выступлениями сборной России?



- Да, мне это было интересно, поскольку работал в вашей стране в недалеком прошлом. Во время чемпионата мира побывал в Самаре на игре против Уругвая, которая, правда, к сожалению, стала самой неудачной для россиян, хотя ее результат не имел большого значения. Отметил для себя, что сборная России развивалась в правильном направлении и что ей есть, куда расти. Прогрессируя в дальнейшем, она должна вернуться в ряды лучших.



- Не думаете, что ЧМ-2018 - лишь эпизод, особенно учитывая, что чемпионат мира проводился в России?



- Ясно, что свое поле придает дополнительную мотивацию. Но не считаю выступление России на турнире случайностью. В составе есть интересные игроки, у команды была хорошая игровая организация. Результат на чемпионате мира – в первую очередь следствие потенциала и проделанной подготовительной работы.



- Итак, летом вы приезжали в Самару?



- Часто бываю в этом городе, когда есть возможность. Слежу за результатами «Крыльев Советов». У меня сохранились хорошие отношения в этом клубе, и я с удовольствием в Самару возвращаюсь.



Во время чемпионата мира побывал там на трех матчах и заодно узнал новый стадион. Помню, когда работал в «Крыльях», в его основание заложили первый камень. У старого стадиона был свой шарм, но время берет свое. Создание новой футбольной инфраструктуры в Самаре и других российских городах должно придать импульс развитию футбола в стране.