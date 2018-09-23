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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Ежегодной легкоатлетической эстафете в Самаре на призы Губернской думы могут присвоить имя Виктора Сазонова

23 сентября 2018 10:12
94
Ежегодной легкоатлетической эстафете в Самаре на призы Губернской думы могут присвоить имя Виктора Сазонова.
Он стоял у истоков организации этих соревнований.

Ежегодной легкоатлетической эстафете на призы Губернской думы могут присвоить имя Виктора Сазонова.

"Это очень правильное и мудрое решение. Виктор Фёдорович стоял у истоков организации этих соревнований , был её "мотором" и много лет сам лично участвовал в забегах", пишет в твиттере общественный деятель Сергей Каримов.

Фото pixabay.com

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