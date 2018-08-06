Дмитрий Шляхтин наградил сборную команду Самарской области по футболу среди девочек до 15 лет

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5 августа в перерыве матча "Крылья Советов" – "Оренбург" на "Самара Арене" чествовали победительниц Первенства России по футболу среди девочек до 15 лет – сборную Самарской области. Золотые медали победительницам вручил врио министра спорта Дмитрия Шляхтин.На проходившем в Салавате с 4 по 13 июля финальном этапе соревнований сборная Самарской области уверенно сыграла свои игры в группе и заняла 2 место, уступив команде Москвы только по разнице мячей. В полуфинале наши девчонки обыграли победителя второй группы – команду Свердловской области (2:0). В финале наши спортсменки еще раз встретились с соперницами по группе – сборной Москвы. В серии пенальти победу одержали самарские футболистки.Лучшим вратарем турнира признана Арина Светлова (Самарская область). Лучшим защитником турнира признана Полина Гусарова (Самарская область). Лучшим игроком команды признана Алена Пономарева (Самарская область).Тренеры команды: Галина Комарова, Наталья Мальчикова, сообщает Минспорта региона.