Дмитрий Шляхтин наградил сборную команду Самарской области по футболу среди девочек до 15 лет
6 августа 2018 12:49
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5 августа в перерыве матча "Крылья Советов" – "Оренбург" на "Самара Арене" чествовали победительниц Первенства России по футболу среди девочек до 15 лет – сборную Самарской области. Золотые медали победительницам вручил врио министра спорта Дмитрия Шляхтин.
На проходившем в Салавате с 4 по 13 июля финальном этапе соревнований сборная Самарской области уверенно сыграла свои игры в группе и заняла 2 место, уступив команде Москвы только по разнице мячей. В полуфинале наши девчонки обыграли победителя второй группы – команду Свердловской области (2:0). В финале наши спортсменки еще раз встретились с соперницами по группе – сборной Москвы. В серии пенальти победу одержали самарские футболистки.
Лучшим вратарем турнира признана Арина Светлова (Самарская область). Лучшим защитником турнира признана Полина Гусарова (Самарская область). Лучшим игроком команды признана Алена Пономарева (Самарская область).
Тренеры команды: Галина Комарова, Наталья Мальчикова, сообщает Минспорта региона.
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