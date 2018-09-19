Баскетбольные «Самара» и «Уралмаш» разыграют Кубок Приматова
19 сентября 2018 12:49
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25 и 26 сентября баскетболисты «Самары» впервые в новом сезоне сыграют перед своими болельщиками: на паркете «МТЛ Арены» они поборются за традиционный Кубок памяти Г.А. Приматова. Соперником нашей команды станет екатеринбургский «Уралмаш».
Турниром памяти Генриха Приматова в Самаре много лет традиционно открывается «большой» баскетбольный сезон.
Для «Самары» нынешний турнир станет последней проверкой готовности к официальному сезону: менее чем через две недели, 8 и 11 октября команда проведет первые матчи чемпионата Суперлиги.
В рамках Кубка команда Игоря Грачева проведет два матча с екатеринбургским «Уралмашем». «Заводчане» только дебютируют в Суперлиге-1 (в сезоне-2017/2018 они выступали в Суперлиге-2, где завоевали бронзовые медали), но предсезонные турниры показали, что уральцы находятся в неплохой форме - так что «Самаре» предстоит серьезная проверка.
XIII Кубок памяти Г.А. Приматова будет проведен по двухматчевой системе: «Самара» и «Уралмаш» сыграют два матча, по итогам которых и определится обладатель трофея. Победитель будет определен по сумме набранных очков в двух матчах. Если по окончании основного времени во втором матче сумма набранных очков каждой командой будет одинаковой, то соперники сыграют один или несколько дополнительных пятиминутных периодов, пока одна из команд не наберет больше очков, чем другая.
25 сентября перед началом первого матча состоится чествование ветеранов куйбышевского «Строителя», игравших как раз под руководством Генриха Приматова, а так же игроков и руководства БК «Самара», в сезоне-1998/1999 выступавших в самом престижном клубном турнире Европы - Евролиге.
Матчи Кубка Приматова пройдут 25 и 26 сентября в «МТЛ Арене», начало - в 19-00. Кроме того, 27 сентября «Самара» и «Уралмаш» там же, в «МТЛ Арене», сыграют товарищеский матч, начало - в 16-00.
Вход для болельщиков на эти матчи свободный.
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