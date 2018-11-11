Баскетбольная «Самара» в Санкт-Петербурге разгромила «Зенит-Фарм»
11 ноября 2018 10:02
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10 ноября в очередном матче чемпионата Суперлиги-1 «Самара» в Санкт-Петербурге крупно переиграла «Зенит-Фарм» — 90:68.
Матч получился разбит на две равные хронологически, но совершенно разные по содержанию половины: до большого перерыва «Самара» никак не могла завладеть инициативой и постоянно вынуждена была догонять хозяев, а отдохнув, уже не оставила им шансов.
Это шестая победа «Самары» в восьми турах. Команда идет в числе лидеров Суперлиги, отставая только от питерского «Спартака» и «Темп-СУМЗ-УГМК», имеющих на одну победу больше.
Теперь «Самару» ждут сразу три подряд домашних матча. Первый из них — 15 ноября, ответный кубковый поединок с МБА.
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